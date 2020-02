Kallezimi penal i PD per Check – Up, Spahia: Koha e te vertetes

Ish deputetei i PD bardh spahia ka bërë thirrje strukrës së SPAK të vepriosë pas dnencimit të bërë nga ana e PArtisë Dmeokfratike për koncesionet e Xheck Up.

“Koha e të vertetës për koncesionet skandaloze”, shkruan Spahia në një shenim në facebook.

Koha e të vertetës për koncesionet skandaloze

Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion ka tashmë në dorë kallëzimin penal të Partisë Demokratike për koncesionin korruptiv të Check Up-it. Ministri i kohës i Shëndetësisë Ilir Beqja, ministrja aktuale Ogerta Manastirliu duhet të japin llogari për ngutjen e pashpjegueshme për të përfunduar në mënyre te paracaktuar një procedurë koncesionare fiktive me fitues të paracaktuar.

Bashkë me aksioneren e kompanisë përfituese të Check Up-it Vilma Nushi e persona të tjerë, ata do duhet të përgjigjen për 7 akuza, që nga korrupsioni aktiv e pasiv, tek shpërdorimi i detyrës e deri tek përfitimi i parave te dhena edhe per 580 mijë kontrolle të pakryera në një vlerë të përllogaritur prej 8.5 milionë eurosh.

E kjo gjë është parashikuar të ndodhë në 10 vitet e kohëzgjatjes së kontratës.

E njëjta llogjikë abusive, edhe në koncesionin e sterilizimit ku kostot fryhen disa fish per te mundesuar megavjedhjen, e ku rreziku financiar merret përsipër nga shteti. Kjo ka sjellë, rritjen e kostove te te gjitha procedurave kirurgjikale edhe atyre me te thjeshta duke e bere te pamundur perballimin nga strukturat spitalore. Kjo situate, sic e kemi denoncuar vazhdimisht, ka cuar ne nxjerrjen e urdhërave nga ministria e shëndetësisë për reduktim e planifikim të operacioneve kirurgjikale, pra rikthim tek tolloni si në kohën e diktaturës edhe ne shendetesi. E përse? Për shkak të makutërisë që nuk ndalet as përpara shëndetit të qytetarëve e jetës së tyre.

SPAK ka shansin të tregojë se këta abuzues recidiv do marrin ndëshkimin e duhur, e se paratë e taksapaguesve shqiptarë duhen konsideruar të paprekshme, ndersa përmirësimi i sistemit shëndetësor nje mision sublim. Zbatimi i verbër i urdhërave politikë ka kosto që herët a vonë paguhen.

Tani është koha!