‘Dua mamin, dua mamin’, e mbijetuara e tragjedise se Bulqizes nuk di gje’

Vajza e mbijetuar e tragjedisë së Bulqizës, ku humbi jetën mamaja me dy fëmijë, Merita Tola sot u transferua nga toksikologjia te psikiatria infantile.

Familjarët i kanë thënë Meritës se është me grip. 16 vjeçarja kërkon vazhdimisht nënën dhe njerëzit e saj dhe me kalimin e kohës 16 vjeçares do t’i bëhet i ditur lajmi.

Flet për FaxNeës nusja e dajës së Merita Tolës: “Vajza është ende e tronditur. Vajza nuk di gjë, thjesht parandjen dhe kërkon nënën e saj. E kam mbajtur gjithë kohën me mashtrime, nuk kam zemër t’i them vajzës i kanë thënë se e kanë sjellë në spital pasi është me grip.

Pranë vajzës është një psikologe, kërkon të bisedojë nga shëndeti vajza është mirë, por është e traumatizuar kërkon nënën, motrën dhe vëllanë.

Ajo kupton se është e sëmurë, kërkon dua mamin dua mamin. Edhe mua po më digjet shpirti. Vajzës i kam thënë ishte me grip.”- u shpreh Tola.