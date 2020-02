Meta padi te re Dvoranit, Qeveria grusht shteti me betimin e anetareve te Kushtetueses

Presidenti Ilir Meta ka dale ne nje konference te jashtezakonsme per media ne lidhje me konfliktin e tij me mazhorancen lidhur me emerimin e anetareve te gjykates Kushtetuese.

Meta tha se Ardian Dvorani, kryetar i KED, i ka kthyer pergjigje brenda dites ne fund te vitit Kuvendit te Shqiperise duke mashtruar ne lidhje me qendrimet dhe veprimet e presidentit te Republikes.

Kreu i shtetit theksoi se Dvorani duhet te shkarkohet ndersa theksoi se per veprimet e tij dhe faktet e reja te gjetura, do te beje nje shtese padie ne kallezimin qe eshte dorezuar tashme ne prokurori ndaj Dvoranit.

Presidenti e cilesoi grusht shteti votimin qe kuvendi i Shqiperise i beri ligjit per emerimin e anetareve te Gjykates Kushtetuese edhe pa betim tek presidenti.

"Ne nje kohe qe i kishin kerkuar interpretim Komisionit te Venecias, ne daten 12 shkurt votuan ndryshimin e ligjit cka perben nderhyrje pikerisht ne nje nga ceshtjet per te cilat kishin kerkuar interpretim nga Komisioni i Venecias", tha Meta.