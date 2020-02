Grupi i bankave islamike do financojne disa projekte per rindertimin e Shqiperise

Grupi i bankave islamike do të kontribuojnë për vendin tonë 365 mln euro në formë programesh, e ndërsa 50 mln euro të tjera për rikuperimin e biznesit.”Ne presim të diskutojmë me partnerë të ndryshme për programe rindërtimi, ka shumë për të bërë. Grupi i bankave islamike jemi gati 356 mln euro në formë programesh dhe 50 mln euro për rikuperimin e biznesit. Këto programe do të përcaktohen në përputhje me Shqipërinë”, tha përfaqësuesi i bankave islamike.