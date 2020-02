Horoskopi ditor: 16 shkurt 2020

Dashi

Dashuria: Sot do të keni mundësi të rifilloni dialogun me të dashurin tuaj dhe të kuptoni se si janë gjërat, duke fshirë kështu pasiguritë dhe dyshimet. Për beqarët yjet janë të favorshëm, do të ketë takime me fat dhe disa mund të kenë një vijim interesant.

Puna: Dita e mbushur me energji, do të bëni çmos për të arritur qëllimet tuaja, mos i humbni mundësitë më të mira.

Demi

Dashuria: Në një nivel sentimental do të ketë kënaqësi, por do të duhet të pranoni disa kushte. Një nga këto është më pak xheloze. Zemrat e vetmuara do të kenë mundësinë të bëjnë njohje të reja që mund të ndryshojnë jetën e tyre.

Puna: Në punë do të duhet të përpiqeni vetëm ta drejtoni veten drejt qëllimeve të dëshiruara dhe sigurisht që do të merrni rezultate të mira.

Binjakët

Dashuria: Dikush do të tërheqë vëmendjen tuaj dhe do t’ju çojë të shkëpusni veten nga partneri juaj. Nëse ndjeheni veçanërisht të shqetësuar është sepse e dini se keni diçka për të cilën falni veten. Për beqarët momente më të qeta do të vijnë së shpejti, mund të lindin marrëdhënie të papritura.

Puna: Më pak mirë nga pikëpamja e punës, ju po kërkoni diçka më të mirë dhe mund të ketë dallime me partnerët dhe bashkëpunëtorët.

Gaforrja

Dashuria: Ditë e shkëlqyeshme, Venera do të favorizojë lajmet në dashuri. Falë planeteve pozitive do të ketë disa surpriza të këndshme. Sot beqarët do të jenë në gjendje të përkushtohen për të bërë gjëra që i bëjnë ata të ndjehen mirë edhe nëse janë vetëm.

Puna: Jupiteri do t’ju ndihmojë të bëni një kërcim në karrierë, thjesht kini kujdes që të mos shtriheni në dafina.

Luani

Dashuria: Venusi nuk do t’ju ndihmojë të jeni pajtues me partnerin tuaj, por do të jetë e dobishme për t’ju ndihmuar të gjeni anën pozitive të situatës. Nëse jeni beqar sot do të jeni të shoqërueshëm ndaj personit që përpiqet t’ju tërheqë por pa ia dalë mbanë.

Puna: ditë e zënë për çështje biznesi ose ekonomie, do të keni shumë për të bërë.

Virgjëresha

Dashuria: Me partnerin tuaj sot do ta keni shumë të vështirë të shoqëroheni, por gjërat do të përmirësohen pasdite dhe harmonia do të kthehet në çifte. Në vend të kësaj ditë nervoze për beqarët, të cilët po kalojnë një periudhë të vështirë.

Puna: Dita mund të duket më e rëndë se zakonisht, por është vetëm çështje e problemeve ditore që lehtë do t’i zgjidhni.

Peshorja

Dashuria: Dita do të jetë pozitive sidomos në mëngjes. Në dashuri, ju mund të jeni nervoz me partnerin tuaj dhe disa grindje do të jenë të pashmangshme për shkak të disa dallimeve. Priten takime stimuluese, njohje të reja dhe miqësi për shumë beqarë të shenjës.

Puna: Sa i përket vendit të punës, lajmet do të vijnë shumë shpejt, më shpejt se sa mendoni.

Akrepi

Dashuria: Sot pasioni do të zbutet në privilegjin e dialogut dhe kompromisit, të cilat do të ndihmojnë për të konsoliduar veçanërisht lidhjet e krijuara së fundi. Marsi do t’i fuqizojë beqarët për të ecur përpara në zgjedhjet e tyre dhe mbase disa takime të rëndësishme do t’i godasin ata.

Puna: Jupiteri do t’ju inkurajojë të ziheni në punë, duke braktisur çdo pasiguri apo dembelizëm.

Shigjetari

Dashuria: Dita do të jetë e bukur me Venusin në anën tuaj. Dashuria do të përfitojë, do të ketë takime dhe emocione të rëndësishme. Ka një kuptim më të madh në çift, ndërsa beqarët mund të vendosin të bëjnë pushim nga pushtimet.

Puna: Në punë jeni në vijën e parë për të arritur qëllimet e dëshiruara, kështu që përpiquni të besoni tek instinktet tuaja.

Bricjapi

Dashuria: Bëhuni gati të provoni ditë plot surpriza. Është një moment agjitacioni në lidhje me ndjenjat, por ju mund të përjetoni ndjesi ngazëllyese. Yje të lumtur për beqarët, sot ata mund të bien në dashuri dhe të vendosin të lidhen.

Puna: Do t’ju duhet një forcë për të menaxhuar gjërat, por yjet thonë se keni rezerva të shkëlqyera energjie që nuk keni përdorur ende.

Ujori

Dashuria: Dita fantastike, veçanërisht për dashurinë: Mërkuri në shenjën tuaj do t’ju bëjë të papërmbajtshëm në sytë e kujtdo që dëshiron të pushtojë. Edhe për zemrat e vetmuara sot është një ditë e shkëlqyer në të gjitha frontet.

Puna: Urani do t’ju sjellë një lajm të papritur, por pozitiv, të cilin do të jeni në gjendje t’i kuptoni gjatë rrugës, duke qenë të kujdesshëm për të mos debatuar me kolegët.

Peshqit

Dashuria: Lajm i mirë për ata që kanë lindur nga shenja, Jupiteri është përsëri në shenjën tuaj zodiake dhe kjo na jep shpresë për jetën e dashurisë. Hëna është gjithashtu në shenjë dhe premton gjëra të mira. Edhe beqarët kanë të gjitha kredencialet për të qenë protagonistë në dashuri.

Puna: Sot do të zgjidhni një situatë të vështirë në punë dhe do tërhiqni simpatitë e kolegëve.