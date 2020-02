Avokati i Trump, Giuliani: Soros përdor ambasadat amerikane në Evropen Lindore per te sulmuar kundershtaret

Ish-kryebashkiaku i Nju Jorkut dhe avokati i Donald Trump, Rudi Xhuliani, (Rudy W. Giuliani) shkruan se Soros përdor ambasadat amerikane në Evropën Lindore për të sulmuar armiqtë e ti

“Soros është armiku numër 1 i Partisë Republikane. Ai është një anarkist. Ai ka themeluar DA-në për të liruar kriminelët. Dhe në Europën Lindore, ai përdor ambasadat amerikane për të mbrojtur organizatën e tij dhe sulmuar kundërshtarët. Ndiqni të mërkurën e kësaj jave rudygiulianics.com”, shkruan ai në Twitter.

Soros is enemy number one of the Republican Party. He’s like an anarchist. He funded DAs who are letting criminals go free. And in Eastern Europe he uses our embassies to protect his organization and attack his enemies. https://t.co/WFcytLdmaR Wednesday this week. https://t.co/OHONO51Muv