Manaj në ‘qiellin e shtatë’, grumbullohet për ndeshjen Barcelona-Getafe

Sulmuesi i Kombëtares Shqiptare Rey Manaj mund të debutojë nesër pasdite në La Liga, me fanellën e skuadrës së parë në “Camp Nou”.

Mungesat e rëndësishme në repartin e avancuar kanë detyruar teknikun Quique Setien që të grumbullojë sulmuesin lushnjar për sfidën që Barcelona do të zhvillojë nesër në orën 16:00 përballë skuadrës së Getafes.

Manaj ishte stërvitur disa herë me skuadrën e parë dhe nesër do të jetë në dispozicion të trajnerit, ndonëse vështirë se do ta nisë takimin që nga minuta e parë, ndërsa ka zgjedhur që mbi shpinë të mbajë fanellën me numrin 41.

Aktualisht Barcelona ka në dispozicion vetëm Messin, Gerizmann dhe Ansu Fati në dispozicion në sulm, pas dëmtimeve të Luis Suarez dhe Ousmane Dembele, ndaj Manaj do të ketë mundësitë e tij të tregojë veten në skuadrën e parë katalane.