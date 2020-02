Rama u kthehet gazetareve: “Foto me Ardjan Capjen? Problem do ishte nese s`do ti shkonte OFL-ja”

Kryeministri Edi Rama ka komentuar serish foton me Ardjan Capjen.

Ne emisionin Opinion, Rama eshte pyetur nga gazetari ne lidhje me hotelin ne pronesi te familjes Capja dhe ka shpjeguar se ben foto me kedo ne Shqiperi.

“Une bej foto me kedo ne Shqiperi, kam pare aq shume banjo ne kete vend sa nuk e merrni dot me mend. Tani problem do te ishte nese ketij personi nuk do ti kishte shkuar OFL-ja dhe do thoshin se beri foto me Ramen dhe i shpetoi aksionit.

Por fakti eshte se i ka shkuar kerkesa per deklarimin e burimit te pasurise”, tha Rama.

Rama flet per foton me Ardjan Capjen: Kam edhe te tjera, isha ne hotelin e tyre per takim