Rama i shkon ne emision Blendi Fevziut: Duhet te nise hetim!

Kryeministri Edi Rama mbrëmjen e sotme është i ftuar në “Opinion” ku po flitet për zhvillimet e fundit politike në vend.

Gjatë intervistës, Rama ka sulmuar hapur stafin e emisionit “Opinion” dhe moderatorin Blendi Fevziu për një sondazh të kryer pak ditë më parë për ministrat e qeverisë Rama.

Kryeministri e quajti një sulm nga media, dhe të ndërhyrë nga persona të jashtëm të cilët kanë për qëllim prishjen e imazhit të qeverisë.

Ndër të tjera Rama tha me tone të ashpra se nëse do të ishim në një vend tjetër, duke iu referuar një vendi fqinji ose vend I BE, do të niste një hetim nga prokuroria.

“Forca të brendshme që po ndikojnë për të prishur imazhin e qeverisë. Nëse do ishim në një vend të huaj do të kishte një hetim…”