Rama flet per foton me Ardjan Capjen: Kam edhe te tjera, isha ne hotelin e tyre per takim

Rama u kthehet gazetareve: "Foto me Ardjan Capjen? Problem do ishte nese s`do ti shkonte OFL-ja"

Kryeministri Edi Rama ka folur per fotografine me Ardian Capjen te realizuar ne nje hotel ne pronesi te kesaj familje ne Elbasan.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ne emisionin Opinion, Rama ka thene se fotografia eshte realizuar ne hotel pasi aty ka nje salle konferencash ku ai ka marre pjese ne nje aktivitet.

"Ai eshte nje hotel qe ka nje salle konferencash dhe une kam qene aty per nje aktivitet. Kur dola ne holl, ata persona erdhen dhe me kerkuan te benin nje foto.

Nuk kam vetem ate foto por me pare jam fotografuar me ata njerez serish dhe ata foton me mua e kishin vendosur ne mur", tha Rama.

Ai perseriti se nuk ka pasur asnje informacion se kush ishin personat me te cilet u realizua fotografia. /lajmifundit.al