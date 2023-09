Ilda Bejleri ka ende gjera per te sqaruar lidhur me aksidentin e djeshem

Moderatorja Ilda Bejleri ka reaguar sërish pas lajmit të bujshëm të aksidentit të djeshëm me një zonjë 64-vjeçare.

Rasti i saj po hetohet nga policia dhe së shpejti pritet të merret një vendim përfundimtar, ndërsa Ilda ka mohuar edhe njëherë të ketë aksidentuar zonjën në fjalë.

Në një status të gjatë në Instagram, moderatorja është kujdesur ta shpjegojë me detaje situatën, duke treguar se është e pafajshme në gjithë këtë histori.

Ilda pretendon se dëshmia e 64-vjeçares është thjesht një mashtrim dhe këtë dëshiron ta vërtetojë sa më shpejt edhe me fakte.

“E di.. keni mllef per kedo sidomos per njerezit qe dalin ne ekran! A u shfryt o shqiptar?! Apo keni akoma?? Ju vjen keq per zonjen qe si ndodhi asgje, thjeshte nje shembje sepse po nxitonte dhe u rrezua, po fundja edhe per kalimtaret ka ca rregulla?! Prandaj ekzistojne vijat e bardha! Apo jeni te lumtur sa mire ju be ksaj qe u gjend rastesisht afer nje zonje qe endej mes makinave?! Po kur makina ishte e ndaluar si valle zonja qenka perplasur!?

Apo po kerkon demshperblim tani qe i thane “ mund te perfitosh noj gje”?! Shum shpejt do publikojme dokumentat e spitalit qe zonja ska pas asgje, pervec nje shembjeje ne kembe por pa kontakt me makinen, thjeshte nga nxitimi me kalu sikur jetojme ne Afganistan!! E rendesishme eshte qe zonja ka dal nga spitali dhe uroj ti vijne dhe mendte me ate rast e mos te degjoj njerezit qe po perfitojne prej saj per disa klikime me shume. Cdo gje qe ka thene ne ate telefonate ajo zonja eshte mashtrim. Dhe per kete ka deshmitar!

Shfryni gjithe mllefin o njerez por nese ju vjen kaq keq blijini nje shpi asaj zonjes qe eshte demtu nga termeti, ashtu sic kam ndihmuar un te tjere. Stop lajmeve fake! Me gjithe respektin per moshen e zonjes ne fjale, por dhe mashtrimi eshte krim! Ndoshta mendojne se do i jap disa leke zonjes per te mbyllur gojen, por jo! Dje vajta vete ne polici, pashe videon, lashe makinen pa asnje shenje ne te dhe u ktheva ne shtepi njesoj po vete, shume e qete me veten!

E di, Shqipria ka shume halle po nje nga hallet me te medha eshte qe njerezit pa pune e qe skane jete merrem me jeten e tjerve. Lerjani policise te bej punen e vet, nese ka nje ceshtje! Ndersa per portalet Dritare dhe Tema do kujdesem vete qe te paguajne per cdo mashtrim qe kane thene!”- ka shkruar moderatorja në postim.