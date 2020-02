Cakaj takon Zielke: Perpjekje per njohjen reciproke te patentave me Gjermanine

Ministri në Detyrë për Evropën dhe Punët e Jashtme, zhvilloi një takim me Drejtorin e Përgjithshëm të Trafikut Rrugor dhe Transportit në Ministrinë federale të Transportit, Guido Zielke.

Në një reagim në Facebook, Ministri në Detyrë Cakaj bën me dije se pas procesit të verifikimit teknik për procedurat e marrjes së lejeve të drejtimit dhe sigurinë në trafik në Shqipëri, do të vazhdohet menjëherë me dinamikë të shtuar drejt marrëveshjes përfundimtare, e cila sipas Cakaj do të lehtësojë jetën e shqiptarëve në Republikën Federale të Gjermanisë.

Cakaj sqaroi gjithashtu se e gjithë praktika do të zgjasë në kohë, për shkak se procesi i vendimmarrjes për njohjen e patentave duhet të shqyrtohet në të 16 landet e Gjermanisë, përpara se të kalojë për miratim në nivel Federal.

Kryediplomati siguroi se Qeveria shqiptare nuk do të kursejë asnjë përpjekje për ta arritur marrëveshjen sa më parë.

“Ne do të vazhdojmë punën për të ndërlidhur objektivat madhore të politikës së jashtme me nevojat ditore të qytetarëve shqiptarë”-përfundoi Cakaj postimin e tij.