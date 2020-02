Betimi i gjyqtareve, zëdhënësi i Metës sulmon qeverine: S’na çudit më shkelja e Kushtetutës nga KRYEKÇK

Zëdhënësi i Presidentit, Tedi Blushi e konsideroi miratimin e paketës “Anti-KÇK” në kuvend mbrëmjen e të mërkurës, mungesë serioziteti dhe panic të mazhorancës për ta kaluar këtë ligj me ngut. Rragimi erdhi vec te tjerash edhe pas votimit ne Kuvend te ndryshimeve ligjore qe i heqin presidentit betimin e gjyqtareve te kushtetueses para se te marrin detyren.

Blushi shtoi se është po kaq e cuditshme që ky ligj miratohet në errësirë të plotë vetëm pak orë para se Komisioni I Venecias të nisë takimet në Tiranë, me kërkesë të vetë kuvendit.

Së pari dua të shpreh çudinë e madhe që ky ligj miratohet në errësirë të plotë, vetëm pak orë para fillimit të takimeve të Komisionit të Venecias në Tiranë, të thirrur nga vetë Kuvendi, që tregon një mungesë serioziteti të plotë, panik për ngut dhe fakt të kryer.

Pra KAP ÇFARË TË KAPËSH.

Zëdhënësi i Metës shton se tani për Presidencën nuk bën më cudi dhunimi sistematik i Kushtetutës nga ana e qeverisë. Megjithatë Blushi paralajmëroi një konferencë për shtyp të kreut të shtetit, mbi qëllimin që sipas tij, ka në të vërtete kalimi në kuvend I ligjit që Tedi Blushi e quan. KRYEKÇK.

Së dyti, për ne tashmë çudi përbën vetëm fakti kur ndonjëherë Kuvendi kalon ndonjë ligj që respekton Kushtetutën, pasi dhunimi sistematik i saj është kthyer në rregull.

Por sot paradite jemi të fokusuar te takimi me përfaqësuesit e Komisionit të Venecias.

Ndërsa pasdite ju premtoj se Presidenti do të kuvendojë me ju direkt nga Presidenca, dhe me të gjithë shqiptarët, për qëllimin e vërtetë të ligjit për KRYEKÇK-në.