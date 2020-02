Te shtenat me arme ne Shkoder, reagon PD: Po kercenohet jeta e shkodraneve

Pas të shtënave me armë zjarri në qytetin e Shkodrës, ka ardhur një reagim edhe nga dega e partisë Demokratike në këtë qytet, ku me anë të ish-deputetes. Izmira Ulqinaku thotë se polciia është bërë njësh me bandat, urdhërohet nga të fortët e qytetit. Sipas ish-deputetes së PD Shkodra kurrë nuk është përballur me një situatë të tillë.

“Ditën për diell, përplasje me armë në qendër të Shkodrës! Bandat nuk njohin ligj e as rend! Policia është bërë njësh me to, urdhërohet nga të fortët e qytetit! Sa të mbrojtur janë qytetarët kur policia bën sehir! Po kërcënohet jeta e shkodranëve! Kurrë nuk jemi ndeshur me situata të tilla, çdo tre ditë të përplasen me armë kriminelët në mes të qytetit. Kjo vjen si pasojë e marrjes në mbrojtje të bandave nga qeveritarët. Edi Rama, Sandër Lleshaj dhe Deputetet e Mazhorancës janë përgjegjes për situatën në Shkodrën tonë, sepse janë ato që po tolerojnë ngjarje të tilla dhe po përkeqësojnë situatën nëpërmjet indiferencës! Shkodranët duan ndryshimin, duan zgjedhje të parakohshme, sepse Edi Rama po e bën qytetin të pajetueshëm!” tha Izmira Ulqinaku.