Koronavirusi Convid19 mund te vrase 45 milionë persona

Ekspertët thonë se koronavirusi mund të shkaktojë 45 milionë vdekje në gjithë botën dhe përbën kërcënimin më të madh edhe se terrorizmi.

Mjekë të mbledhur në Hong Kong japin paralajmërimin se koronavirusi i cili tashmë e ka një emër, mund të prekë 60 përqind të popullësisë botërore.

Profesor Gabriel Leung, shefi i shërbimit shëndetësor në Hong Kong se me një përqind vdekje që ka ky virus, numri i viktimave do jetë shumë i madh, deri në 45 milionë persona. Me popullësinë aktuale prej 7 miliardë personash, koronavirusi mund të prekë 4 miliradë që do të thotë se 45 milion mund të vdesin.