Foto nga gara per kreun e SPAK, ambasada amerikane: Testimi sipas modelit te FBI

Ambasada Amerikane në Tiranë thekson se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara në mbështetjen e përpjekjeve të vendit tonë për të forcuar sundimin e ligjit përmes proceseve transparente.

Në një postim në Facebook, Ambasada ka publikuar fotot e kandidatëve për kreun e BKH, ndërsa ka bërë me dije se ata i janë nënshtruar testit fizik dhe atij për aftësitë juridike, ndërsa faza tjetër do të jetë testi i poligrafit që i paraprin intervistës.

Sipas Ambasadës, testet e zhvilluara për kandidatët e BKH janë frymëzuar nga praktikat më të mira të FB-së.

POSTIMI I AMBASADES:

🇦🇱️ │ Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara në mbështetjen e përpjekjeve të Shqipërisë për të forcuar sundimin e ligjit përmes proceseve transparente. Nën monitorimin e qeverisë së SHBA, komisioni përzgjedhës i SPAK është tashmë në fazat përfundimtare të përcaktimit të kandidatit më të mirë për Drejtor të Byrosë Kombëtare të Hetimit (BKH). Në përputhje me ligjin e SPAK dhe frymëzuar nga praktikat më e mira të FBI-së, kandidatët e mundshëm duhet të dëshmojnë aftësitë e tyre në një larmi provash. Në 6 shkurt, kandidatët iu nënshtruan një prove të aftësive fizike që përfshinte 300 metra vrapim me shpejtësi, 2.4 kilometra vrap, dhe ushtrime të tjera. Pas këtij provimi, më 10 shkurt kandidatët morën pjesë në një testim me shkrim me dy pjesë, për të provuar aftësinë e tyre të shkrimit profesional dhe për të sprovuar aftësitë e tyre në shkathtësinë mendore dhe zgjidhjen e problemeve. Rezultatet nga provimet i shtohen një totali përmbledhës dhe do të përcaktojnë gjashtë kandidatët kryesorë që do të kalojnë në fazën përfundimtare: në testimin poligrafik dhe intervistën finale. Ky proces transparent dhe objektiv është një hap tjetër drejt vendosjes së sistemit të drejtësisë etik, transparent dhe profesional që qytetarët meritojnë.

🇺🇸️ │ The United States is committed to supporting Albania’s efforts to strengthen rule of law through transparent processes. Monitored by the U.S. government, the SPAK selection commission is now in the final stages of identifying the best candidate for National Bureau of Investigation (NBI) Director. In compliance with the SPAK Law and inspired by the best practice of the FBI, potential candidates must prove themselves in a variety of tests. Candidates took a physical fitness test that included a 300-meter sprint, a 2.4 Kilometer run, push-ups and sit ups on February 6th. Following this test, candidates participated in a two-part written test to demonstrate their professional writing ability and to test their mental agility and problem-solving skills on February 10th. Scores from the tests are added to a cumulative total and will identify the top six performers who will move on to the final stage: polygraph examinations and final interview. This transparent and objective process is another step toward establishing the ethical, transparent, and professional justice system citizens deserve.