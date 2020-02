Dëshmia e vëllait të Jan Prengës: Pajtuesi i gjaqeve babai i ‘hajdutit’ të kokainës në Angli

Rëfimi i plotë i vëllait të Jan Prengës

‘’Unë banoj në shtetin e Anglisë së bashku me familjen time. Në shtetin e Anglisë kam një kompani ndërtimi me të cilën punoj. Gjithashtu në shtetin e Anglisë, unë kam edhe vëllezërit e mi të cilët quhen Astrit Prenga, Leka Prenga dhe Ndrek Prenga. Ndërsa në shtetin Shqiptar unë kam dy prindërit e mi si dhe vëllanë tim të quajtur Jan Prenga, i cili është me banim në Kamëz me familjen e tij.

Unë në datën 17 janar 2020 rreth orës 13:30 deri në 14:30, kam qenë në punë në Londër dhe jam telefonuar nga bashkëshortja e vëllait tim Jan Prenga, e cila quhet M.Prenga, por unë nuk ia kam hap telefonin, pasi nuk e kam dëgjuar sepse kam qenë duke punuar. Më pas më ka telefonuar bashkëshortja ime e quajtur E.Prenga, e cila më ka treguar se kishte fol në telefon me nusen e vëllait tim, si dhe me babain tim, të cilët i kanë treguar se ishte rrëmbyer vëllai im i quajtur Jan Prenga, i cili më parë ka pasur emrin “Dod”, por e ka ndërruar kur ka emigruar në shtetin Grek.

(…)Duke qenë se unë dhe vëllai që jeton në Shqipëri Jan Prenga nuk kemi asnjë problem me asnjë person, unë kam kontaktuar vëllain tim Astrit Prenga, të cilit i kam thënë eja më tako dhe më trego se cila është arsyeja e rrëmbimit të vëllait tonë Jan Prenga. Astriti pas dy orësh ka ardhur më ka takuar së bashku me një shokun e vetë të quajtur Gëzim Shullani, të cilin e kemi mik shtëpie. Jemi ulur në një kafe afër shtëpisë sime dhe aty i kam pyetur edhe Astritin edhe Gëzimin se çfarë kishin bërë që kishte ndodhur rrëmbimi i vëllait Jan Prenga në Shqipëri.

‘’Astriti së bashku me Gëzimin më kanë treguar se:”…ata kishin grabitur një kontenier me lëndë narkotike të llojit Kokainë, përpara 2 apo 3 javësh dhe se kjo ishte arsyeja e rrëmbimit të Janit…”. Unë i kam kërkuar shpjegime se si kishte ndodhur kjo vjedhje dhe ata më treguan se: ”…një shtetas Angles dhe një shtetas Iranian, iu kishin kërkuar Astritit dhe Gëzimit të nxirrnin një kontenier nga Porti i “Smuuth”-it, ku ata më kanë treguar se kontinjeri ishte I ngarkuar me banane, por aty gjithashtu kishte të fshehur edhe një sasi lënde narkotike e llojit kokainë…”.

‘’Astriti më ka treguar se kishte bashkëpunuar për të nxjerrë kontenjerin nga porti me një shtetas Rumun si dhe me një shtetas Shqiptar me emrin “Xhulian”, i cili është shok i Gëzimit dhe Astritit. Xhuliani mesa më kanë treguar është nga zona e Bajzës në Shkodër. Pasi ata kanë nxjerrë kontinjerin nga porti, më kanë treguar se kontenjierin e kishin çuar në një vend të sigurt dhe kishin grabitur sasinë e lëndës narkotike.