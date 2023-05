Balla zbardh takimin me ambasadoren Yuri Kim: Mbeshtetja e SHBA per Shqipërinë...

TIRANË

Kreu i grupit parlamentar të PS-së Taulant Balla është takuar sot me ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë Yuri Kim, të cilës i ka uruar mirëseardhjen në Shqipëri. Balla zbardh detaje nga ky takim, në një postim në “Facebook” ku shkruan se marrëdhëniet me SHBA janë të rëndësisë parësore në nivelin e partneritetit strategjik dhe përbëjnë themelin e politikës sonë të jashtme.

Ai thekson se mbështetja që SHBA i ka dhënë gjatë gjithë këtyre viteve Shqipërisë, duhet të shoqërohet tashmë me investime të drejtpërdrejta amerikane veçanërisht në sektorët strategjikë e ata prioritarë të ekonomisë shqiptare.

MESAZHI I BALLËS

Takimi i mirëseardhjes në fillimin e mandatit të saj në Shqipëri me Ambasadoren e Shteteve të Bashkuara Yuri Kim??

SHBA janë aleati dhe partneri ynë strategjik. Për ne marrëdhëniet me SHBA janë të rëndësisë parësore në nivelin e partneritetit strategjik dhe përbëjnë themelin e politikës sonë të jashtme. Bashkëpunimi me SHBA është sot në një nivel të shkëlqyer në dobi zhvillimeve demokratike, të forcimit të shtetit ligjor dhe të parimeve të ekonomisë së tregut, në mbështetje të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian, të ruajtjes së stabilitetit, paqes e prosperitetit në rajonin tonë e më gjerë, të luftës kundër terrorizmit.

Mbështetja që SHBA i ka dhënë gjatë gjithë këtyre viteve Shqipërisë nëpërmjet agjencive të saj për ndërtimin e institucioneve dhe krijimin e parametrave të tregut të lirë, duhet të shoqërohet tashmë me investime të drejtpërdrejta amerikane veçanërisht në sektorët strategjikë e ata prioritarë të ekonomisë shqiptare.

Realizimi i këtij synimi duhet të jetë një prioritet thelbësor, i dorës së parë në marrëdhëniet tona me Shtet e Bashkuara të Amerikës. Numri i bizneseve amerikane, apo me kapital të përbashkët shqiptaro-amerikan, është ende shumë i vogël krahasuar me mundësitë dhe ofertën tërheqëse të Shqipërisë për sipërmarrjen amerikane.