“S`ka shengen ballkanik pa shengen shqiptar”, perplasja e pare mes Edi Rames dhe Albin Kurtit

Ka ndodhur sot perplasja e pare mes kryeministrit shqiptar Edi Rama dhe atij te Kosoves Albin Kurti. Shkak i perplasjes ka qene pikerisht ceshtja e minishengenit ballkanik. Albin Kurti u pyet por nuk dha nje pergjigje nese do marre pjese ne takimin e radhes per minishengenin ndersa Rama tha se eshte e vertete qe mbetet vend per diskutime me homologun nga Kosova ne lidhje me kete teme.

“Ky është takimi i parë, ka edhe shumë tema që do i trajtojmë në të ardhmen, ishte një temë që e trajtuam shkurtimisht. Takimi sot për makroshegenin shqiptar se për minishengenitn Ballkanin” – u shpreh Kurti, ndërsa kryeministri Rama shprehu prerë qëndrimin e tij ndërsa tha se ai beson se nuk ka makro shengen shqiptar, pa mini shengen Ballkanik.

“S’ka makroshegen shqiptar pa minishengen Ballkanik. Edhe për shkak të gjatësisë s’jam i prirur për gjëra mini. Është i lidhur ngushtësisht.

Nëse jemi të harmonizuar në ndërveprimin tonë, na hapet rruga që eshtë e mbyllur prej të gjitha viteve për një hapesirë të përbashkët mes dy shteteve. Sot është vetëm në dorën tonë, këtë rezistencë unë e kam thyer.

Askush as Serbia dhe as v endet e tjera s na thonë dot se po bëjmë Shqipërin e madhe.” deklaroi Rama.

Duhet theksuar se Albin Kurti eshte vonuar 35 minuta me teper sesa protokolli ne takimin me Ramen duke shkuar me vonese ne takimin me kryetarin e Kuvendit Gramoz Ruci.

Albin Kurti flet për Shengenin Ballkanik: Takimi sot për makroshegenin shqiptar, përgjigjet Rama