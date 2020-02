Mberrijne ekspertet e ODIHR, do asistojne Keshillin Politik

Kanë mbërritur këtë të martë në Shqipëri ekspertët e OSBE/ODIHR, që do të asistojnë tryezën katërpalëshe të Reformës Zgjedhore.

Ekspertët pritet të zhvillojnë një takim me grupin e punës të kësaj reforme, pasditen e sotme, në orën 17:00, për t’u informuar në lidhje me ecurinë e deritanishme të draftimit të reformës.

Ekspertët e ODIHR do të ndërhyjnë për pikat që palët nuk bien dakord, si dhe do të shikojnë nëse dokumenti që do të përgatitet nga pala shqiptare është në përputhje me rekomandimet e bëra nga ODIHR.