Konflikti Haklajve me fisin Hyka, nis kur Jaho Mulosmani zbret nga makina Jonuz Hykën

Në fund të Janarit të vitit 1999, koloneli Jonuz Hyka emërohet drejtor i Policisë së Kukësit, që mbulonte edhe zonën e Tropojës. Ai ishte me origjinë nga Tropoja. Vëllai i tij, Hasan Hyka kishte qenë kryetar i Partisë Socialiste në Tropojë ndërsa vëllai tjetër Përparim Hyka efektiv i repartit special 77 në Tiranë.

Konflikti i vëllezërve Hyka me Haklajt nisi pasi ata kishin dhënë informacione për ngjarjen ku u vra Azem Hajdari. Përparimi kishte informuar të vëllanë Jonuzin se kishte parë në Tiranë në 12 Shtator Jaho Mulosmanin. Në atë kohë, Jonuzi ishte inspektor i SHIK dhe këto informacione ua dorëzon eprorëve.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Pak ditë pasi Jonuz Hyka u emërua drejtor në Kukës, UNHCR dhuron dy fuoristrada Land Rover, njëra prej të cilave i takonte komisariatit të Tropojës. Por koloneli vendos ti mbajë të dyja vetë. Kur Hyka shkon te familja në Bajram Curri, Jaho Mulosmani i del para në mes të qytetit dhe e nxjerr forcërisht nga makina kolonelin që në fakt ishte shefi i tij. Jaho i merr makinën dhe Jonuz Hyka largohet në këmbë. Ky gjest, u cilësua ofendim i rëndë dhe pasojat do të ishin të mëdha më pas.

Në pranverën e po këtij viti, 1999, Fatmir Haklaj do të rikthehej në polici si shef i grupeve të gatshme në Policinë e Tropojës. Ai siguron një kartelë të pastër penale edhe pse kishte vrarë në mënyrë të hapur në komisariat Shaqir Hoxhën.

Feriz Kërrnaja emërohet shef i Postës së Policisë në Fierzë ndërsa Ylli Haklaj inspektor policie në rrethinat e Bajram Currit. Punësimi i tyre në pika kyçe në polici do ti nxirrte më të ekspozuar ndaj kundërshtarëve. Ti afroheshin Fatmirit në një sulm ballor ishte tepër e rrezikshme dhe më parë nuk kishin pasur rezultat. Kundërshtarët gjetën një mënyrë që për kohën ishte e rrallë. Mëngjesin e datës 6 Maj të vitit 1999, Fatmir Haklaj bie në një pritë me mina të telekomanduara.

Zylfija kujton se në atë kohë, e ka këshilluar të vëllanë të mos shkojë në komisariat, pasi do të ishte e rrezikshme.

“Fatmiri tha do shkoj dhe lajmëron në radion komisariatin, në këtë kohë në valët e radios kishin hyrë persona që vendosën minën në 6 Maj, dhe e kanë dëgjuar bisedën e Fatmiri. Në 6 maj, ora 7 e mëngjesit, Fatmiri bashkë me Eduart Haklajn, Sami Kërrnajën, Shpëtim Gjuricin udhëtojnë drejt Bajram Currit dhe në vendin e quajtur varrezat e Sharrës, afër Cërrnicës, bien ne pritë, pritë me mina me telekomandë, vritet Eduart Haklaj, plagoset Fatmiri, Gjurici, Kërrnaja”, – tregon Zylfije Haklaj, motra e Haklajve.

Instancat ligjzbatuese nuk arritën kurrë të zbardhin ngjarjen. Si gjithmonë, ishte vetë Fatmiri ai që zbulonte autorët. Në vendngjarje, ai siguron mbetje të një radioje policie e përdorur për aktivizimin e minave. Përmes informatorëve në Tiranë ai zbuloi se radio e përdorur për shpërthimin ishte tërhequr nga magazina e Ministrisë së Brendshme, nga Drejtoria e Policisë së Kukësit. Kaq mjaftoi që Fatmiri të bënte lidhjen me Jonuz Hykën, të cilin Jaho Mulosmani e kishte poshtëruar duke e nxjerrë me forcë nga makina.

“Ne mendojmë që të gjitha atentatet me mina ndaj vëllezërve dhe njerëzve tanë janë kryer nga Përparim Hyka dhe të tjerë, por edhe vrasja e Fatmirit dhe Yllit është nga Përparim Hyka. Ne kemi të dhëna që këto mina janë blerë në Serbi e janë sponsorizuar nga Sali Berisha”, – tregon Zylfije Haklaj, motra e Haklajve.

Hyka, ishte një prej efektivëve më të aftë të forcave speciale. Nga mënyra e organizimit të atentatit dhe provat e siguruara, Fatmiri arriti në konkluzionin se ai ishte njeriu kryesor i pritës.