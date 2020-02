Mbledhja e ekspertëve të OSBE/ ODIHR së bashku me ekspertët e tryezës së Reformës Zgjedhore ka përfunduar, ku burime për Report Tv bëjnë me dije se ekspertët do të qëndrojnë në Shqipëri deri në 15 mars, që përkon me afatin e fundit për miratimin e kësaj Reforme. Ndërkohë, po të njëjtat burime bëjnë me dije se do të zhvillohet ditën e nesërme një tjetër mbledhje ku do të sillen propozimet e PD-së.