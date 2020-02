U ndalua prane selise se PS-se, kush eshte Vladmir Gjuta qe kercenoi Saimir Tahirin

U lirua nga burgu, Vladimir Gjuta kapet me arme prane Partise Socialiste

Vladimir Gjuta, i liruar vetëm para 5 ditëve nga burgu por është shoqëruar sot sërish në polici.

Ne momentin e ndalimit, sipas policise, Vladimir Gjuta ndodhej pranë selisë së Partisë Socialiste, ndërkohë që mësohet se është ndaluar nga forcat e gardës që ndodheshin pranë selisë rozë, ku po zhvillohej mbledhja e Kryesisë së PS-së.

Vladimir Gjuta është një emër i njohur pasi ai disa vite me parë është përfshirë në një konflikt me ish-ministrin e Brendshëm Saimir Tahiri, të cilin e ka kërcënuar.

Ndërkohë që veprat e tij penale vijojnë me “masakrimin” e kushëririt të tij me çekiç.

Nga ana tjeter pasi u mbajt per vite me radhe ne burg me akuzen e vendosjes se lendes plasese ne farmacine e babait te Saimir Tahirit, Gjuta u lirua per mungese provash nga ana e gjykates e cila rrezoi akuzat ndaj tij.