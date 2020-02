I riu vdes ne burgun francez, nena: Shteti te hetoje, djali kishte shenja dhune

Një i ri shqiptar ka humbur jetën në një burg në Francë. Familjaret kanë hapur dyert e mortit në Shkodër edhe pse nuk e kanë ende trupin e djalit.

Nëna e të riut 36 vjeçar, Rukine Rexha i ka bërë thirrjë shtetit shqiptar që ta zbardhë ngjarjen pasi ajo është e sigurt që i biri nuk ka kryer vetëvrasje, por është dhunuar në burg.

“Lajmin e kemi marre nga shoket e tij qe na kane treguar sepse askush tjeter nuk na ka lajmeruar per vdekjen e djalit. Djali kishte nje vit qe ishte ne France dhe 6 muaj kishte ne burg se akuzohej per djegien e disa makinave. Ka qene duke folur me vellain ne telefon kur e kane arrestuar. Gjate kohes qe kemi folur ne telefon nuk na ka shprehur shqetesime dhe ne jemi te bindur se nuk ka kryer vetevrasje. Kerkojme qe te hetohet sepse ne trup ka shenja dhune. I bej thirrje shtetit te me kthejne trupin e djalit dhe te zbardhet ngjarja. Femijet i kam rritur me halle.

Djali i xhaxhait Selaudin Rexha: Ambasada shqiptare ne France nuk na eshte pergjigjur por na eshte shprehur ne menyre absurde kur i kemi kerkuar ndihme dhe te gjitha veprimet jane duke i kryer vellai i viktimes me te motren e tij. Akuzat ndaj kusheririt tim jane te paverteta. Ky eshte rasti i 5 i shqiptareve qe vriten ne burg dhe dy jane nga Shkodra nderkohe qe shtetit nuk hesht nderkohe qe po te ishin nga ndonje shtet tjeter reagimi do ishte i madh.