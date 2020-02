Horoskopi javor, kush jane shenjat me fat ne pune dhe ne dashuri

Dashi

Dashuria: Sektori sentimental për ata që kanë lindur Dash mund të ketë nevojë për rishikim të kujdesshëm. Këtë javë do të keni mundësi të rifilloni dialogun me të dashurin tuaj dhe të kuptoni se si janë gjërat. Dyshime dhe pasiguri për çifte të sapo lindura. Për beqarët, megjithatë, yjet janë të favorshëm, takimet do të jenë me fat dhe disa mund të kenë implikime vërtet pozitive.

Puna: Kjo javë do të jetë plot energji për ata që kanë lindur nga shenja. Do të jeni të gatshëm të bëni çmos për të arritur qëllimet tuaja. Marsi në lidhje do t’ju japë mundësi të mos humbisni. E mërkura dhe e enjtja do jenë ditët më me fat, përkundrazi do të duhet të jeni më të kujdesshëm gjatë fundjavës.

Demi

Dashuria: Në një nivel sentimental kënaqësi të mëdha do të arrini këtë javë, por do të duhet të ndaloni të jeni xheloz. Deri të mërkurën Venusi mund t’ju bëjë obsesiv ndaj partnerit tuaj, edhe nëse nuk do të ketë motivime të vërteta për të përjetuar këtë ndjenjë të pafavorshme. Zemrat e vetmuara do të kenë mundësinë të bëjnë pushtime të reja dhe të tërheqin shumë njohje të reja.

Puna: Në punë mund të ketë disa pengesa për të kapërcyer, megjithatë Marsi në shenjën tuaj do t’ju japë një meritë të shkëlqyeshme. Ju do të keni nevojë për energji për të arritur të gjitha qëllimet tuaja, të cilat nuk do ju mungojnë, thjesht do të duhet të përpiqeni të bashkoni forcat drejt qëllimeve të dëshiruara. Rezultatet do të jenë atje dhe gjithashtu do të jenë shumë të kënaqshme.

Binjakët

Dashuria: Nëse jeni çift këtë javë do të ketë telashe, gjë që mund të dëmtojë mirëkuptimin. Nëse jeni beqarë, duhet të shikoni brenda vetes, mbase nuk po i jepni vetes sa duhet për të gjetur dikë dhe të takoni njerëz të rinj. Kini kujdes, megjithatë, të shmangni djegien e etapave, mund të frikësonit tjetrin dhe ta vendosni atë në arrati.

Puna: Kjo javë do të jetë shumë me fat për ata që kanë lindur në shenjë. Falë Marsit në shenjën tuaj të zodiakut mund të mbështeteni në një pajisje shtesë. Nëse duhet të përqendroheni në një projekt të ri, kjo do të jetë koha e duhur për ta bërë atë. Megjithë disa probleme ekonomike, gjithçka do të zhvillohet në mënyrën më të mirë.

Gaforrja

Dashuria: Venusi në kundërshtim mund të sjellë një nervozizëm në jetën tuaj. Do e keni shumë të vështirë të shoqëroheni me partnerin tuaj. Gjatë fundjavës, megjithatë, çështjet e zemrës do të përmirësohen dhe harmonia do të mbretërojë suprem në shtëpi. Beqarët, nga ana tjetër, do të jenë nervozë dhe do të duhet të përpiqen të kuptojnë nëse është një moment kalimtar.

Puna: Java do të jetë e rëndë për shkak të disa problemeve të punës të cilat megjithatë do të zgjidhen deri të enjten. Pra, lërini të shkojnë dhe shkëputuni pak, veçanërisht në fundjavë. Kujdesuni për marrëdhëniet me kolegët që dëshirojnë të kenë një dialog të hapur me ju.

Luani

Dashuria: Java fillon me Marsin e favorshëm dhe, nga e premtja, Venusi do të jetë gjithashtu në anën tuaj. Dashuria do të përfitojë, do të ketë takime dhe emocione të rëndësishme. Në çift ka mirëkuptim dhe dëshirë më të madhe për t’u takuar. Beqarët, megjithatë, mund të kenë disa momente të hutimit dhe do preferojnë të reflektojnë në lëvizjet e radhës.

Puna: Një propozim i rëndësishëm mund të arrijë në punë, për tu vlerësuar mirë. Gjatë kësaj kohe ju mund ta keni të vështirë të gjeni njerëz që mbështesin qëllimet tuaja. Ju jeni njerëz që doni të luftoni në vijën e parë për të arritur qëllimet e dëshiruara, kështu që përpiquni t’i besoni instinktit tuaj, i cili zakonisht nuk shkon mirë.

Virgjëresha

Dashuria: Në dashuri, gjërat shkojnë pak më mirë, ju jeni shumë të zënë me punë dhe lini pak hapësirë ​​për ndjenjat. Për fat të mirë Venera nuk do të jetë më në kundërshtim nga e premtja: përfitoni nga ajo që t’i përkushtoheni më shumë partnerit tuaj. Për beqarët kjo javë do të fillojë në një mënyrë mjaft pozitive, në fakt mund të vijnë disa lajme të mira.

Puna: Një javë e shkëlqyer për sa i përket punës, ka një projekt të rëndësishëm për t’u realizuar, me rezultate të mira në shikim. Sidoqoftë, mund të ketë disa financa të papritura, por të gjitha do të funksionojnë gjatë fundjavës kur të keni më shumë të ardhura.

Peshorja

Dashuria: Kush është në çift këtë javë gjen harmoni. Nëse ka pasur një mosmarrëveshje, ju mund të bëni paqe, veçanërisht të enjten dhe të premten. Marsi nuk është më në kundërshtim dhe për këtë arsye do të keni fushë të lirë. Nëse, nga ana tjetër, jeni akoma beqarë, kushtojini vëmendje kujt po synoni, vlerësoni mirë nëse ia vlen. Yjet rekomandojnë shmangien e situatave të paqarta.

Puna: Do të ketë shumë lajme të mira në punë, java fillon mirë, megjithëse mund të ketë fërkime në pjesën qendrore. Ju mund të përfshiheni në diskutime të nxehta me disa kolegë, gjë që mund të jetë shumë e bezdisshme. Shmangni përgjigjen dhe veproni me diplomaci.

Akrepi

Dashuria: Gjatë kësaj jave zjarri i pasionit mund të bëhej protagonist dhe të pushtonte sferën e dashurisë. Sidomos të enjten erërat do të jenë të larta, dhe do të duhet ta mbani atë nën kontroll. Si çift mund të bëni plane afatgjata, ju keni Venusin nga ana juaj që ju mbështet. Beqarët do të duhet të shmangin disa fjalë të mprehta nëse nuk duan të prishin harmoninë me njohjet e reja.

Puna: Marsi në kundërshtim me shenjën tuaj do t’ju bëjë të ndiheni më të lodhur se zakonisht. Do të ketë disa pengesa në punë dhe në disa raste do ju duket se ju mungon dëshira për ta bërë. Ju duhet të përpiqeni të shmangni polemikat dhe madje nëse ka ndonjë tension që do t’ju duhet të vazhdoni. Edhe nga pikëpamja ekonomike, mund të ketë disa komplikime.

Shigjetari

Dashuria: Edhe nëse java fillon ngadalë, gjërat për dashurinë dhe ndjenjat do të vendosen falë Venusit që të premten fillon një tranzicion të shkëlqyeshëm në shenjën tuaj. Çiftet që kanë përjetuar një krizë kanë mundësinë e pajtimit, për sa kohë që nuk debatojnë dhe nuk e gërmojnë të kaluarën. Beqarët do kenë mundësi të shkëlqyera për të jetuar një histori të mirë ose aventurë.

Puna: Fatkeqësisht, për shkak të Hënës në kundërshtim, gjërat në punë mund të mos shkojnë ashtu siç e imagjinonit këtë javë. Falë Mërkurit nga ana juaj, megjithatë, ju do të gjeni zgjidhjen për problemet tuaja dhe do të keni mundësi të zgjidhni çështje edhe të ndërlikuara.

Bricjapi

Dashuria: Në dashuri nuk është sigurisht koha e aventurave. Beqarët nuk kërkojnë histori të lehta, por bono të vërteta. Prandaj, Jupiteri dhe Saturni në shenjë do t’ju japin një dorë për të gjetur atë që dëshironi. Ata që janë në çift duhet të shmangin çdo diskutim, veçanërisht të enjten. Në fundjavë do të jeni akoma në gjendje të ndjeheni të kënaqur.

Puna: Në punë ditë të rëndësishme ju presin, të cilat do t’ju marrin plotësisht, deri në atë pikë sa të bëni të harroni jetën tuaj emocionale. Përveç kësaj, ju mund të mbështeteni në një rikuperim të mirë të energjisë, gjë që do t’ju bëjë që të mos pranoni se keni nevojë për pushim. Gjatë fundjavës, megjithatë, ju mund të vendosni t’i kushtoheni një hobi.

Ujori

Dashuria: Java është pozitive për ndjenjat duke filluar nga e premtja, kur Venusi do të hyjë në shenjë. Nëse jeni zemër e vetmuar përpiquni të dilni nga kthesat e zakonshme nëse dëshironi të bëni takime interesante. Do të shihni që do të bëni takimin e duhur! Nëse jeni çift, mund të ketë dyshime dhe do të duhet të merrni vendime. Zgjedhjet e bëra në periudhën e fundit mund të vihen në dyshim.

Puna: Edhe në punë do doni të riorganizoni jetën tuaj, duke ndryshuar shumë gjëra. Ju sigurisht që nuk i humbisni mundësitë e mira dhe ndryshimet mund të jenë rreth qoshes, por nuk duhet të frikësoheni. Do të keni mundësi të vlerësoni propozime të reja, gjithashtu shumë të dobishme.

Peshqit

Dashuria: Përfitoni nga Venera në shenjë në ditët e para të javës, e cila do të jetë intriguese për ndjenjat. Ju mund të provoni një afrim ose një qasje nëse keni pasur një krizë, dhe në çdo rast do të dilni në krye. Beqarët do përjetojnë një periudhë qetësie më të madhe dhe falë ndikimit të Venusit ata do të jenë shumë pozitivë për të ardhmen.

Puna: Dyshimet mund të lindin në punë, por ka edhe ide të reja, përpiquni t’i zbatoni ato. Do të jeni krijues dhe do të keni shumë shigjeta në harkun tuaj për të qëlluar, mos kini frikë t’i ekspozoni para të tjerëve. Java për vendasit që bëjnë vetë-punësim do të jetë vërtet pozitive, ata do të jenë në gjendje të vlerësojnë horizonte të reja./vizionplus