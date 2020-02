Delegacioni i ‘Venecias’ zbarkon ne Tirane, zbardhet axhenda

Sot, në Tiranë, nis takimet një delegacion i Komisionit të Venecias, por këtë herë tema është Paketa Antishpifje.

Kjo e fundit u kundërshtua shumë nga organizatat mediatike dhe në momentin kur Presidenti Meta e ktheu për rishqyrtim, Këshilli i Europës vlerësoi se ishte koha e duhur që këto dy ligje të përmirësoheshin.

Këshilli i Europës e dërgoi çështjen në Komisionin e Venecias dhe pas tij të njëjtën gjë bëri edhe OSBE, e, për këtë qëllim, misioni faktmbledhës do të nisë sot turin e takimeve me palët e ndryshme lidhur me këtë ligj. Delegatët e Komisionit të Venecias do të jenë në Tiranë për tri ditë dhe turin e takimeve do ta nisin me nënkryetaren e Kuvendit, Vasilika Hysi, në orën 9:15. Më vonë, delegacioni do të takohet me grupet parlamentare të maxhoranës dhe të opozitës.

Sakaq, në ditët në vijim, përfaqësuesit e Komisionit të Venecias do të takohen edhe me përfaqësues nga Këshilli i Ministrave. Ndërsa me Presidentin Ilir Meta, i cili kundërshtoi dhe më pas dekretoi kthimin e kësaj pakete në Kuvend, delegacioni do të takohet ditën e martë. Pas takimit me kreun e shtetit, delegacioni ka të planifikuar edhe një takim me kryetaren në detyrë të Gjykatës Kushtetuese, Vitore Tusha, si dhe me disa krerë të institucioneve të pavarura, si kreun e AKEP dhe me avokaten e Popullit, Erinda Ballanca.

Ligji për AMA-n, pjesë e Paketës Antishpifje, u shty për një kohë të dytë. Vendimi u mor nga maxhoranca, e cila vendosi ta rrëzojë dekretin e Metës për kthimin e ligjit për AKEP, ndërsa për atë të AMA-s, kreu i Grupit të PS, Taulant Balla, nga seanca plenare deklaroi se çështja do duhet të presë derisa të merret një vendim nga Komisioni i Venecias.

Ky i fundit pritet të dalë me një opinion në lidhje me këtë çështje në muajin mars. Aktualisht, nga Shqipëria, Komisioni i Venecias ka edhe një tjetër kërkesë për opinion. Përveç Antishpifjes, që u çua nga organet ndërkombëtare, është edhe çështja për Gjykatën Kushtetuese, e cila u dërgua nga Kuvendi dhe nga Presidenca. Për çështjen e formimit të Gjykatës Kushtetuese, i pari që iu drejtua Venecias ishte Kuvendi dhe fill pas tij u dërguan edhe pyetjet e Presidentit Meta.