Balla: Ristrukturim total brenda PS, nuk ka zgjedhje te parakohshme

Kryetari i grupit te PS Taulant Balla ka folur në përfundim të mbledhjes de deputeteve, ku ka zbuluar atë se çfarë është diskutuar në ata takim. Balla mohoi qe zgjedhjet e parakohshme te jene nje skenar per vendin.

“Me zgjedhjen e delegatëve të kongresit, jemi partia e parë në vend dhe në pjesë më të madhe me parttë e tjera në Europë, që kemi përfaqësuar idenë e bashkëdrejtimi, për një përfaqësim të barabartë në strukturën organizative të partisë. Proces transparent në zgjedhjen e kandidatëve. Disa rregullime në statut.

Në kongresin e partisë do miratojmë dhe një axhendë të aktivitetit politik të PS, në këto 29 vite kanë qenë momente të rëndësishme në jetën politike të vendit.

Nga strukturat e partisë kemi marrë një sërë kandidaturash në degën e partisë në Shkodër, jemi duke diskutuar dhe shumë shpejt do të kemi edhe aty një drejtues të PS që të përmbushë pritshmërinë e PS dhe popullit të PS-së.

Pas 29 gushtit do të kemi Asamblenë e re kombëtare dhe kryesinë e re të partisë, dhe ai do të jetë momenti dhe në Shkodër të kemi një drejtues të ri politik”, tha Balla.

Balla ne nje prononcim per gazetaret është shprehur se agjenda politike ketë vit nuk do të mbyllet në dhjetor të 2020 por do të mbyllet në qershor të vitit 2021 ku do të kemi dhe zgjedhjet e përgjithshme parlamentare.

A zbehet roli i kongresit në këtë mënyrë dhe rritet roli i Asamblesë?

Kongresi është institucioni më i lartë i partisë dhe përcakton rregullat e funksionalitetet dhe detyrat e institucioneve, por për asnjë institucion të partisë nuk ndryshon detyra nuk ndryshon kopetenca dhe mënyra e zgjedhjes. Siç e përmenda më lart se duke e cilësuar se statuti i partisë është si Kushtetuta për vendin kemi përshtatur edhe këto rregullave që do ti paraqiten përfaqësisë së kongresit që ka të drejtën që tja nisë më pas Kongresit.

A do të shpallë PS-ja në Kongres ndonjë ndryshim në politikën e brendshme për zgjedhje të parakohshme apo reformën territorial?

Në kongresin e partisë ne do të miratojmë dhe një axhendë të PS-së. Në këto 29 vite kongreset e PS kanë qenë me rëndësi për jetën politike të vendit dhe në axhëndën politike që do të miratojmë ajo nuk përmbyllet me 31 janar 2020 por do të mbyllet në qershor të 2021 ku parashikohen dhe zgjedhjet parlamentare.

A keni gati një propozim për të deleguarin e qarkut të Shkodrës?

Besoj se biem dakord se pas 29 shkurtit do të kemi Asamblenë e Re kombëtare dhe kryesinë e re të partisë dhe me ndryshimet e Partisë do të jetë dhe momenti që në Shkodër do të kemi një përfaqësues politike.