Artan Hoxha tregon arratisjet spektakolare te Gramoz Rexhepit: U vesh si OPGJ

Gazetari Artan Hoxha ka dhënë detaje lidhur me arratisjet e bujshme që ka kryer nga burgjet 40 vjeçari shqiptar, Gramoz (Dritan) Rexhepi, emri i të cilit është rikthyer në vëmendje, për shkak se dyshohet se është një nga porositësit e vrasjes së Jan Prengës, ndodhur pak javë më parë në zonën e Kamzës.

Hoxha tha se Rexhepi është dyshuar në vendin tonë për vrasjen e dy punonjësve të policisë, qëkur ishte në moshën 18-vjeçare, dhe është arratisur nga ambientet e paraburgimit të policisë në Durrës, duke u shtirur si një oficer i policisë gjyqësore.

Pas kësaj ai largohet drejt Italisë, ku dënohet me 16 vite burg për trafik lëndësh narkotike, dhe më pas arratiset prej aty, kapet sërish në Spanjë, ekstradohet në Belgjikë, nga ku po ashtu arratiset, dhe në fund përfundon duke vuajtur një dënim në Ekuador.

Në një moment gazetari tregon se Rexhepi kishte nisur studimet për drejtësi në Universitetin e Tiranës, por jeta e tij pas arrestimit do të merrte një tjetër kthesë.

“Për njerëzit që e mbajnë mend, unë kam nxjerrë kronika për kanabisin në lumenjtë e Vlorës, flas në kohën kur ishte Fatos Nano kryeministër. Kur kam shkuar në lumin e Vlorës, duke gërmuar, një nga emrat që më ka tërhequr vëmendjen ka qenë Gramoz (Dritan) Rexhepi, që është akuzuar për vrasjen e një efektivi policie.

Është gjykuar dhe dënuar për dy vepra të rënda penale, me burgim të përjetshëm që në moshën 18 vjeçare, më pas i është lënë 25 vite burg, vendim i cili është prishur, dhe do të rigjykohet me ngritjen e Gjykatës së Lartë.

Ngjarja që e vuri atë në qendër të vëmendjes është një arrestim në vitin 2006, në Hotel Tirana, ku kanë qenë me armë pa leje, u tha me të madhe se ishte kapur vrasësi me pagesë i dy policëve. Si pasojë e përlasjes mes dy policive në Tiranë dhe në Durrës, ai u transferua në Durrës, ku pasi u mor në pyetje nga ana e policisë, pa se kishte një problem me derën.

E hapi atë, ktheu xhupin nga ana tjetër, mori një dosje dhe u shtir si oficer i policisë gjyqësore, që nga ajo kohë ai nuk u pa më në Shqipëri, dhe çdo aktivitet që e ka kryer e ka bërë jashtë vendit. Është arrestuar në Hollandë në 2008 për trafik kokaine, dy vite pasi ishte larguar nga Shqipëria, ka bërë tre vite burg në Itali, dhe më pas është arratisur nga burgu prej aty.

Është kapur po në korrik të 2011-tës, tre muaj pasi ishte arratisur nga policia spanjolle, atë natë ishte grabitur një bankë atje, dhe gjatë aksionit është kapur dhe Rexhepi. Mediat spanjolle i kanë veshur dhe pjesën e grabitjes, vetë Rexhepi thotë se nëse ai do të ishte i dyshuar për grabitjen e bankës, nuk do të ishte ekstraduar. Një muaj pas arrestimit ai është ekstraduar në Belgjikë.

Ai tregon se i punon fantasia, dhe se nuk njeh ndonjë të dënuar që nuk do të arratiset, nëse të tjerët dështojnë ky e plotëson planin. Në Belgjikë ka shfrytëzuar një pjesë të burgut, ku po kryheshin punime, dhe është veshur si një prej punonjësve.

Shfaqet në 2014 më pas në Guaiakil, që është një nga qytetet më të mëdha në Ekuador, bëhet fjalë për një ngarkesë prej 249 kilogramë kokaine. Është njohës i të paktën 5 gjuhëve të huaj, dhe kjo ka bërë që të kalojë sa në një vend në një tjetër”, u shpreh Hoxha.