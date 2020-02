Arrestimi i Vladimir Gjutes, Edi Rama largohet nga PS me makine te blinduar

Pas arrestimit të Vladimir Gjutës, 10 minuta para se të fillonte mbledhja e Kryesisë në Partinë Socialiste, ka bërë që Garda të rriste sigurinë e kryeministrit Edi Rama.

Burime për Report Tv bëjnë me dije se kryeministri Rama fillimisht ka ardhur me makinën e tij ‘Benz’, ndërsa më pas është larguar për çështje sigurie me makinën “Lincoln” e cila është e blinduar.

Mediat kane transmetuar edhe largimin e kryeministrit nga PS. Rama ka dale qetesisht duke biseduar me zyrtare te PS dhe me qytetaret duke qendruar disa minuta jashte selise se PS.



Pak minuta me vone ai futet në makinën e blinduar, Fuoristrade Lincoln dhe largohet duke lene ne vend makinen tip Benz me te cilen mberriti ne PS per takimin e grupit ne oret e mengjesit.

