Ambasadorja e SHBA Yuri Kim zbulon tri prioritetet e punes ne Shqiperi

Meet the New U.S. Ambassador to Albania, Yuri Kim

🇦🇱️ │ “Ashtu si Shtetet e Bashkuara kanë mbështetur Shqipërinë gjatë viteve, Shqipëria ka qenë një mike dhe aleate besnike e Shteteve të Bashkuara.” Njihuni me Ambasadoren e re të Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, Yuri Kim.🇺🇸️ │“Just as the United States has supported Albania over the years, Albania has been a loyal friend and ally to the United States. I feel privileged to serve in your country.” Meet the new U.S. Ambassador to Albania, Yuri Kim. #AmbKim

