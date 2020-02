Stuhia “Ciara” behet “motor”, avioni nga Nju Jorku në Londër dy orë më shpejt

Stuhia “Ciara”, që ka përfshirë Europën veriore dhe veçanërisht Britaninë Madhe duke, shkaktuar përmbytje dhe dëme të konsiderueshme, ka patur edhe një element pozitiv, madje një rekord të thyer.

Era jashtëzakonisht e fortë i ka mundësuar një aeroplani Boeing 787 të kompanisë British Airways të përfundojë udhëtimin Nju Jork- Londër 2 orë përpara orarit të pritur.

Aeroplani duhet të kalonte Oqeanin Atlantikun në 6 ore e 45 minuta, por arriti ta përfundojë në 4 orë e 56 minuta.

Rekordi u arrit sepse pilotët “ndoqën” erën e fortë të stuhisë, që në lartësi mund të kapë edhe 420 kilometrat në orë, duke i dhënë mjetit fluturues një “motor” tjetër duke arritur shpejtësinë e 1327 kilometrave për orë.

Fastest across the Atlantic tonight from New York to London so far is #BA112 at 4hr56m. #VS4 in 4:57, and #VS46 in 4:59. https://t.co/gfYoHGV3Y6https://t.co/kMhjCqdEtt

If we're not mistaken, BA now retakes the fastest subsonic NY-London crossing from Norwegian. pic.twitter.com/Sr1GPeAjuh

— Flightradar24 (@flightradar24) February 9, 2020