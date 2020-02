Meri Shehu paralajmeron ‘furtune’ per disa shenja

Dashi

Kjo fundjave do ju sjelle mundesi te dilni ne natyre ose te merreni me art. Ne te kundert mund te beheni gjahtar shume te mire.

Demi

Ne kete moment keni nevoj per nje ushqim te mire dhe per nje aktivitet ku do tregoni stilin dhe talentin tuaj me ngjyrat dhe rezistencen ne kushte te veshtira

Binjaket

Perball jush do keni persona qe jane gati te ndryshojne cdo gje per te bere jeten dhe punen me me ngjyra dhe ndricim, por mund te ndodhe te takoni nje kafshe te eger ne aspektin shpirteror.

Gaforrja

Nese puna juaj ka te beje me forcen apo ashpersine kjo fundjave mund tju jap shume mbeshtetje. Por kujdes ne cfare rrethanash veproni dhe kunder kujt.

Luani

E Bukura dhe Bisha do jete kjo fundjave per ju ne aspektin e marredhenieve sentimentale dhe menyres se si mund te arrini nje sukses.

Virgjeresha

Nese do arrini te ruani ekulibrin midis materiales dhe shpirterores sot do keni nje arritje te mrekullueshme ne shume aspekte.

Peshorja

Femrat Peshore ne kete periudhe do jene me instikt me te forte per te kapur mundesite dhe do kene nje rezistenece me te larte mbijetese edhe ne marrdhenie e kushte te veshtira

Akrepi

Do jeni gjahtaret me te suksesshem te momentit ne lidhje me kapjen e prese tuaj qe mund te sjelle edhe te mira mateeriale, shpirterore e artistike.

Shigjetari

Nese e beni menyren tuaj te jeteses art dhe mode do beheni qendra e vemendjes ne kete periudhe te rendesihme Por duhet te keni kujdes nga njerzit e dhunshem rreth jush

Bricjapi

Mund ta veshesh ujkun me kostum por ne brendesi instikti i tij eshte shqyes dhe zoterues. Ky instikt mund te zoteroj tek ju kete periudhe

Ujori

Do perpiqeni te beheni ambjentaliste duke dashur te harmonizoni dhe te ekuilibrni edhe marredheniet me te veshtira apo me te papranueshme

Peshqit

Kjo periudhe do tregoje sa te afte jeni te mbijetoni ne nje moment te veshtire pune apo ne jeten personale ku rrezikoni te zhdukeni.