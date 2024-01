Nuk i ndaloi patrullave dhe plagosi 4 persona, Gjykata le ne burg Aldorin Shehun

ELBASAN

Gjykata e Elbasanit ka lënë në burg Aldorin Shehun i cili nuk i ndaloi disa patrullave të Policisë nga Korça në Elbasan duke plagosur katër persona.

Shehut në automjet iu gjetën targa fallco greke ndërkohë u ndalua në hyrje të Elabasanit pasi shkaktoi një aksident masiv në hyrje të qytetit.

Aldorin Shehu i cili në datë 04.02.2020, rreth orës 09:00 të kësaj dite ndërsa qarkullonte me automjetin tip Pasat i zi me targa Greke IEH 3922, i cili pasi nuk u kishte ndaluar shërbimeve të policisë Korçë dhe Pogradec duke u larguar me shpejtësi në drejtim të Elbasanit.

Ky person sapo ka parë policinë në hyrje të Librazhdit ka marrë përpara sinjalistikën e vendosur në rrugë sipas procedurës për pikë kontrolli dhe nuk i është bindur urdhërit të policisë për të ndaluar duke rrezikuar jetën e punonjësve të policisë dhe ka vijuar me shpejtësi të madhe në drejtim të Elbasanit.Shërbimet e Policisë së Librazhdit janë vënë në ndjekje të mjetit deri në Elbasan duke mbajtur komunikim me shërbimet policisë në Elbasan.

Focat Shqiponja , ato të Patrullave të Përgjithshme dhe të Qarkullimit Rrugor, në hyrje të qytetit Elbasan në aksin rrugor Librazhd -Elbasan, në Unazēn Jugore kishin ngritur një pikë kontrolli duke kontrolluar rrugën,por Shehu ka tentuar të largohet duke goditur makinën e policisë dhe dy mjete të tjera.

Ky drejtues mjeti edhe në vitin 2018 , ka kryer të njëtat veprime duke mos ju bindur urdhërit të punonëjsit të policisë për të ndaluar.

-Prokurori Ritvan Sukaj ka kërkuar caktimin e masës ,arrest me burg pa afat .Të njënjtën masë ka lënë në fuqi edhe gjykatësi Tomorr Kullolli.Ndaj 28 vjeçarit Aldorin Shehu janë ngritur disa akuza,vrasje e mbetur në tentativë e punonjësit të policisë ,mosbindje ndaj urdhërit të policisë,shkelje e rregullave të qarkullimit dhe përfshirje në aksident me pasojë plagosjen e disa shtetasve,

