Ndarja nga jeta e Nexhmije Pagarushes/ Berisha: Dielli u shua…

Ndarja nga jeta e këngëtares së madhe shqiptare Nexhmije Pagarusha ka sjellë edhe reagimin e ish kryeministrit Sali Berisha.

Përmes një mesazhi të shpërndarë në Facebook, Berisha e quan Pagarushën mbretëreshën e këngës shqiptare.

Mesazhi i plotë i Berishës:

Dielli u shua per mbretereshen e kenges dhe muzikes tone!

Nexhmije Pagarusha, legjendarja e kenges dhe muzikes shqiptare mbyll syte pergjithmone!

Te dashur miq, sot nje zi e thelle ka rene ne boten e kenges, muzikes dhe kultures tone kombetare!

Nexhmije Pagarusha, legjendarja e kenges shqiptare nuk eshte me!

Me zerin e saj magjepes, talentin e rralle dhe virtuozitetin e pasionin ne interpretim dhe repertorin e saj te pasur ajo meritoi dhe mbajti me krenari kuroren e perjetshme te mbretreshes se kenges dhe muzikes shqiptare.

Sot Nexhmije Pagarusha nuk eshte me midis nesh por zeri melodioz dhe kenga e saj do jetojne e bejne krenar gjithmone shqiptaret.

Duke u perkulur me nderimin me te madh para kontributit dhe trashegimise te pavdekshme te saj, shpreh ngushellimet me te ndjera familjes dhe miqve e admiruesve te kengetares tone te madhe dhe lutemi se bashku me ta qe shpirti i saj i madh te gjeje paqen e merituar! sb