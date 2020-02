Mesuesit humben jeten ne aksident, dedikimi prekes i miqve te tyre

Dy mësues të shkollës Krahës në Tepelenë humbën jetën tragjikisht ditën e sotme në fshatin Mogilë.

Të aksidentuarit u identifikuan si Leonard Sako dhe Ornela Hoxha

Humbja e jetës së dy mësuesve ka prekur edhe miqtë e tij.

‘Sapo humbem nje Shokë, një Prind, një Mësues dhe një Mik shumë të mirë…Leonardin tone…

Gjithmone mendoj se c’fare vlere ka jeta dhe jo sa zgjat ajo…

Gjithçka e ndertuar dhe e krijuar me me aq kujdes dhe dashuri me shume perpjekje dhe nen kujdesin e vazhdushem ..shperbehet brenda nje minute dhe kthehet ne hiç…

Jeta nuk do kohe te shembet….por kujtimet do te jene gjithnje me ne! I paharruar miku im. Ndihem keq dhe sa keq….’