Gjekmarkaj: Rama po u thote krimineleve une jam bossi

Analisti i njohur Agron Gjekmarkaj e shikon paketën anti-KÇK si një ligj fashist që duhet kundërshtuar me energji. I ftuar në rubrikën “Opinion” në News24, Gjekmarkaj tha se nuk ka asnjë pritshmëri nga kjo paketë, për të qesharake. Sipas tij, kjo është një farë mënyrë që kryeministri Edi Rama t’u thotë se unë jam bosi dhe se unë i dërgoj dhe unë i gris ata formularë. Për më tepër, Gjekmarkaj mendon se kjo paketë, cenon atë që është themelore, privatësinë e njerëzve dhe sfumon institucionet e dala nga reforma në drejtësi, raporton “BalkanWeb”.

“Unë mendoj që kjo qeveri e ka filluar me spektakël hyrjen në skenë në 2013 dhe me gjasë do ta mbyllë me spektakël. S’kam asnjë pritshmëri. E shoh si qesharake këtë nismë për arsye se para 7 vitesh kur është akuzuar pafund, me të drejtë për lidhje me këtë botë të errët sepse ne e kemi dorë etalonin e kësaj marrëdhënieje, kemi pasur kryebashkiakë që ranë në një garë pa kandidatë. Kemi pasur deputetë në parlament, kështu që duket pak butaforike dhe e sforcuar. Rama është ai tip lideri që nuk synon ta çojë shoqërinë tek një program i veti se po ta vësh re programi i tij ka dështuar hap pas hapi në këto vite. Të gjitha premtimet bazike nuk i ka mbajtur.

Ai përpiqet të kapë humoret e shoqërisë, të përzihet me to dhe t’i çojë përpara. Në një moment të thotë të keni frikë, ua tha këtë në 2013 dhe pastaj thotë mos kini frikë se jam unë dhe pastaj iu thotë urreni pjesën tjetër. Pra, luan me këto humore. Kjo e KÇK e shoh si rrezik përtej pjesës butaforike që dalin me syze e kapele, turizëm policor le të themi, sepse cenon atë që është themelore, privatësinë e njerëzve. Ka vendosur kryetarin, drejtorin e përgjithshëm të policisë ai që ka tagër mbi mua, mbi ju, mbi të tjerët për të hyrë në jetën tonë private pa vendime gjykate, pa vendime prokurorie. Ka marrë të gjitha institucionet në sqetullën e Ministrit të Brendshëm. Ndërkohë që ke kodin penal, një ligj antimafia, ke reformën në drejtësi të sapokurorëzuar. Pse e bëjnë këtë, ç’është kjo KÇK? Kjo është t’i sfumosh këto dhe t’u çosh një sinjal tjetër kësaj bote, t’i thuash që në fund hesapet, llogaritë i keni me mua në çdo rrethanë jo me institucionet që po përpiqet ky shtet me shumë mundim të ndërtojë”, deklaroi Gjekmarkaj, raporton “BalkanWeb”.