Aurela Gaçe tregon telefonaten e fundit me Nexhmije Pagarushen

Humbja e këngëtares së madhe, Nexhmije Pagarushës, ka trishtuar popullin shqiptar.

Të shumtë janë personazhet e njohur të showbiz-it që kanë shprehur hidhërim e ngushëllime, ndërsa të tjerë kanë treguar marrëdhënien e ngushtë që kanë pasur me këngëtaren.

Pasi Ardit Gjebrea na rrënqethi mishin me dedikimin e tij të ndjerë, ishte radha e Aurela Gaçes për të na prekur zemrat.

Në një postim në Instagram, ajo ka ndarë disa foto me Pagarushën, duke treguar edhe bisedën e tyre të fundit në telefon.

Keto foto u bene ne Prishtine, ne shtepine tende. Sa here kisha mundesi te udhetoja ,patjeter do te vija te te vizitoja . Telefononata e fundit ishte para pak kohësh , e Pyetja jote ishte-Kur po vjen me më pa? Sapo te kem mundesine -t’u pergjigja. Megjithëse nuk erdha dot , ti e dije dashurinë e madhe qe kisha për ty. Sa mirë qe pata mundesine të ta tregoj kete ,sa ishe ketu ,mes nesh. Pate mundesinë të marrësh dashurine e repsektin jo vetem te brezave te rinj ne skene, por e një kombi te tërë. Lum zemra jote me sa shume dashuri u mbush. Lum ne, qe moren nga ti. Foton e pare, nuk e kisha publikuar asnjehere, sepse nuk di pse me sillte trishtim, packa se aty jemi te buzeqeshura. Dora jote ,duke pëshëndetur,më dukej sikur thoshte Lamtumirë, Secili do te largohet nga kjo jete, por lum kush mundi te jape e te marre dashuri. E ti ,na dhe kaq shume ! Faleminderit mbreteresha e muzikes tone . NEXHMIJE PAGARUSHA❤ , PUSHOFSH NE PAQE “- shkruan Aurela në postim.