‘Tregtari’ i droges ne Yzberisht gelltit qeset me heroine sapo shikon policine

TIRANË – Një 26-vjeçar me inicialet O.K u arrestua nga policia e Tiranës pasi tregtonte me lëndë narkotike. Por në momentin që efektivët i kanë dalë para, i riu ka gëlltitur disa qese ambalazhi me heroinë.

Specialistët për Hetimin e Narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë morën informacione në rrugë operative se 26-vjeçari tregtonte lëndë narkotike heroinë në zonën e Yzberishtit, në Tiranë dhe organizuan punën për kapjen e tij. O. K., sapo ka parë punonjësit e policisë, ka gëlltitur disa qese ambalazhi, të cilat dyshohet se kanë qenë me lëndë narkotike të llojit heroinë.

Kontrolli ka vijuar edhe në banesën e 26-vjeçarit, njofton policia, ku u gjetën një përforcues metalik grushti dhe 12 tableta të dyshuara metadon.