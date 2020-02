Operacionet anti-KÇK/ Soreca flet nga Vlora: Tregon vullnet politik

Soreca thotë se operacionet tregojnë vullnet politik, kurse shton se po ndjek procesin nga afër. Luigi Soreca nënvizon se ka tepër rëndësi që në këtë rast të respektohen të drejtat e njeriut.

Ai shton se do të takojë edhe udhëheqësit e SPAK, ndërsa shprehet se është në kontakt të vazhdueshëm me ministrin e Brendshëm.

“Përsa i përket operacionit Forcat e Ligjit, ne kemi bërë dhe më parë një deklaratë dhe ne besojmë se logoja ‘ndiq paranë’ është mënyra më ë mirë për t’u adresuar drejt këtyre personave, dhe tregon vullnetin politik për ta trajtuar këtë problem. Megjithatë, mënyra sesi do zbatohet ky ligj është shumë e rëndësishme dhe ne po e ndjekim nga afër aplikimin e këtij ligji.

Është shumë e rëndësishme që kjo strukturë e re të ndjek natyrisht parimet që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, por dhe me sundimin e të drejtave të njeriut, si dhe shumë e rëndësishme që kjo platformë të ndiqet nga SPAK. Jam në kontakt të përgjithshëm me ministrin e Brendshëm dhe javën që vjen do takohem me udhëheqësit e SPAK”, deklaron Soreca.