Messengeri i ri, prinderit mund te lexojne bisedat e femijeve

Version i ri i ‘messenger’- it në Facebook do të lejojë që prindërit të kenë qasje në bisedat e fëmijëve me të tjerët.

Një version i ri i mes lejon prindërit të kontrollojnë se me kë bisedojnë fëmijët e tyre, raporton “Independent”.

Përveç bisedës dhe kohëzgjatjes së bisedës ky version i ri lejon që prindërit të kenë qasje edhe në fotot dhe videot që qarkullojnë në ‘messenger’, u lejon prindërve të kenë mundësi intervenimi në bisedë.

Nëse fëmija ka bllokuar dikë, prindërit do të kenë çasje në listën e bllokimeve.

Ky version i ri do të lehtësojë punën prindërve pasi që kontrolli tek bisedat e fëmijëve do të jetë më e lehtë.