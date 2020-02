Bojkoti i opozites, Rama: Nuk do te ndodhe me, e kuptuan qe ishte veteshkaterruese

Kryeministri Edi Rama u shpreh se bojkoti i opozitës në zgjedhje ishte e panegociueshme dhe tani nuk do të ndodhë më se e kuptuan se ishte vetëshkatërruese. “Ne kemi folur shumë gjatë kësaj kohe sa shumë dëm u ka bërë komunizmi vendeve tona. Jemi rritur në një shoqëri kur kundërshtari nuk ekzistonte. Nëse nuk bie dakord me hir apo me pahir, atëherë jeta është e mirë, nëse nuk bie dakord në mënyrë të çmendur jeta është e keqe.Ne jemi duke u rritur, ende nuk arritur aty ku duhet dhe nuk e shoh domosdoshmërisht si problem, por si një mangësi në procesin e rritjes. Unë mendoj se kemi kaluar një moment të vështirë. Asnjëherë nuk kishim pasur bojkotimin e zgjedhjeve dhe kjo duhej refuzuar, nuk mund të ishte e negociueshme. Unë e shoh shumë të pagjasë që partitë e tjera të bëjnë të njëjtën gjë në të ardhmen, të gjithë kuptuan se nuk fiton është vetë-shkatërruese, nuk të sjell asgjë. Ne nuk kemi parti që janë anti-NATO apo BE. Ne jemi i vetmi vend që nuk pati asnjëherë parti komuniste, ka një me zero%. Në Malin e Zi është ndryshe, ata kanë kundërshti ndaj integrimit në NATO” tha Rama.