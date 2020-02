Nuk ka me gjyqtare per Emiljano Shullazin

Çështja penale në ngarkim të të pandehurve Emiljano Shullazi, Gilmando Dani, Endrit Zela, Endrit Qyqja dhe Blerim Shullazi zvarritet prej një viti në Apel, ndërkohë që Këshilli i Lartë Gjyqësor nuk i ka dhënë ende një zgjidhje formimit të një trupe gjykuese.

Tre seancat e fundit në Gjykatën e Posaçme të Apelit kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar janë shtyrë në pritje të përgjigjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor për mundësinë e plotësimit të trupës gjykuese me dy anëtarë.

Të mërkurën, gjyqtarja e vetme e mbetur në këtë çështje, Albana Boksi tha se pritej përgjigje zyrtare për caktimin e dy anëtarëve të tjerë të kolegjit penal.

“Do njoftoj nënkryetaren e Gjykatës së Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar që të kërkojë në KLGJ zgjidhjen e situates,” tha Boksi, duke e shtyrë sërish seancën për në datën 20 shkurt.

Por Këshilli i Lartë Gjyqësor duket se nuk ka ende një zgjidhje. Në përgjigje të një kërkese të BIRN, KLGJ deklaroi se ishte duke e trajtuar plotësimin e trupës gjyqësore ndaj Shullazit dhe të tjerëve, pa dhënë detaje se kur mund të zgjidhet ngërçi i krijuar.

“Përmes disa kërkesave është kërkuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor që të shprehet/të konfirmojë statusin e gjyqtarëve, të gjykatave të Shkallës së Parë apo të Apelit me juridiksion të përgjithshëm të caktuar më herët nga Këshilli për gjykimin e disa çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykatat për Krimet e Rënda… Informojmë se Këshilli i Lartë Gjyqësor është duke trajtuar me seriozitet dhe prioritet problematikën e parashtruar nga ana Juaj, përfshirë edhe sensibilizimin, por edhe anagazhimin e aktorëve të procesit ligjvënës,” tha KLGJ përmes një zëdhënësi.

Emiljano Shullazi është dënuar me 14 vjet burg në shkallë të parë për veprat e shtrëngimit për dhënie pasurie, shkatërrim i pronës dhe kanosje. Ndërkohë, Gilmando Dani është dënuar me 12 vjet burg, Qyqja dhe Zela me nga 10 vjet dhe Blerim Shullazi me 9 vjet burg.

Nga janari 2019, në Apel kanë dështuar mbi 30 seanca në këtë proces. Sipas të dhënave të publikuara në faqen e ish-Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda: 16 seanca u shtynë për shkak të mosparaqitjes së avokatëve; dy seanca për njoftimin e avokatëve që nuk kanë qenë prezentë; në një rast për shkak të largimit të të pandehurve dhe avokatëve nga salla e gjykimit; një rast për mos paraqitjen e një të pandehuri dhe një prej viktimave dhe në 10 raste për mosformim të trupës gjykuese.

Nga pesë gjyqtarë që ka aktualisht Apeli i Gjykatës së Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, disa janë dorëhequr pasi kanë shqyrtuar më parë seancën paraprake të kësaj çështjeje ose u janë përgjigjur kërkesave të të pandehurve për dorëheqje./BIRN