Gjyshja me super trupin e palestruar, çmend…

Lesley Maxwell edhe pse është një gjyshe 63-vjeçare, por ka një trup për t’u patur zili. Lesley punon 5 herë në javë në një palestër dhe ka fituar rrethy 30 tituj në garat e fituesit.

Ajo shprehet se trupi i saj i bonifikuar e ndihmon të ketë shumë sukses me meshkujt më të rinj. Tani është një trajnere personale dhe një profesioniste fituesi.

Gjyshja filloi të ketë pasion palestrën pasi pa një konkurs trupi në një televizion .

Lesley shprehet: Kam pasur gjithmonë një interes të fortë për palestër dhe një trup të palestruar dhe isha i vendosur për të gjetur një mënyrë që të investoja në trupin tim. Më pëlqente të isha e fortë dhe të fitoja baste me djem që mund të ngrija pesha më shumë se ata. Nëna ime më thoshte që djemtë nuk pëlqejnë femrat me muskuj, por unë e di se çfarë shijesh kanë meshkujt.

Lesley aktualisht është beqare pasi u nda me burrin e saj që ishte 13 vjet më i ri se ajo. Tani ajo thotë se del rregullisht me burra shumë më të rinj. “Unë gjithmonë jam tërhequr nga burra të rinj, ndjehem e moshuar kështu që funksionon,” tha Lesley. Të gjithë partnerët e mi kanë qenë më të rinj se unë, përfshirë ish-burrin tim, me të cilin kam pasur një diferencë moshë 13-vjeçare me të. “Unë jam shumë më e lumtur dhe e sigurt në veten time sesa kur isha më e re, veçanërisht pasi kam bërë shumë miq nëpër palestër dhe duke garuar.”

Lesley qëndron në një rutinë stërvitje mjaft intensive, duke i kushtuar një orë palestrës pesë herë në javë. Ushtrimet e saj përfshijnë mjaft deadlift, squats, presione në gjoks dhe ushtrime ab. Ushqimi i mençur, dieta e Lesley nuk është komplekse – ajo thjesht shmang ushqimin e rafinuar dhe zgjedh ushqimet bio dhe të shëndetshme.