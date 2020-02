E quajti islamin “fe te urrejtjes”/ Adoleshentja kercenohet me vdekje

Një adoleshente ka përçarë Francën ku ka ndezur debate të zjarrta rreth Blasfemisë, pasi bëri një postim në Instagram në të cilin e quante Islamin “fe të urrejtjes”.

Mila, 16 vjeçe, i postoi komentet e saj online pas abuzimeve homofobe në rrjetet sociale nga një komentues mysliman. Ajo u kërcënua me vdekje dhe nuk po shkon më në shkollë. Megjithatë, zgjodhi të mos tërhiqet, dhe në intervistën e parë televizive tha se donte të fliste me zë të lartë për diçka me të cilën nuk pajtohet. Mila, më pas, e çaktivizoi llogarinë e saj në Instagram. Postimi shkaktoi debate të mëdha në Francë për lirinë e shprehjes, një vend me kushtetutë laike dhe pa ligje për blasfeminë. Policia fillimisht hapi dy palë hetime: i pari – nëse Mila është fajtore për gjuhë të urrejtjes dhe i dyti – kundër agresorëve të saj online.

Hetimet e para u pezulluan, sepse autoritetet dolën në përfundimin që adoleshentja shprehu një opinion personal për fenë dhe nuk sulmoi askënd. Ministri i Brendshëm i Francës, Christophe Castaner, deklaroi ndërkohë se Mila dhe familja e saj janë vënë nën mbrojtje të policisë. Kreu i Këshillit Francez të Besimit Mysliman, Mohamed Moussaoui, u shpreh se asgjë nuk i justifikon kërcënimet me vdekje, pavarësisht se sa serioze ishin postimet e Milas, por kjo nuk e pengoi vërshimin e tyre.