Silvi Bardhi e PD bëhet nënë: Ja kartolina që më dërgoi Basha
Zëdhënësja e selisë blu është bërë nënë për herë të dytë. Është fjala për Silvi Bardhin, e cila këto ditë po shijon ndjesitë e të qenit nënë, tashmë të dy djemve. Djali i vogël i saj erdhi në jetë në 24 korrik. Silvi nuk mund ta fshihte emocionin, që me të drejtë ndjen. “Kur solla në jetë Jonin, mendoja se nuk do të përjetoja një dashuri më të madhe.
Por kur linda edhe djalin e dytë, kuptova që kjo dashuri m’u dyfishua. Ndjehem shumë e lumtur që linda një djalë përsëri. Nuk kam asnjë keqardhje që nuk ishte vajzë, përkundrazi. Tashmë jam më e plotësuar se kurrë në familjen time dhe mund të them se këtu e mbylla edhe më fëmijët. Të jesh nëna e dy djemve është një bekim për mua”. Ka zgjedhur një spital shtetëror për të sjellë në jetë vogëlushin.
Edhe pse gjithçka ka shkuar mirë si për nënën ashtu edhe fëmijën, shpreh rezervat për kushtet e spitalit. “Linda në spitalin ‘Koço Glozheni’. Pata gjithë kujdesin e mjekëve në maternitet, edhe pse kushtet linin shumë për të dëshiruar, këtë e pohonin edhe vetë mjekët”.
Edhe pse për më shumë se një javë, Silvi pohon se nuk i ka gjetur akoma një emër djalit. “Akoma nuk e kemi gjetur emrin. Po e mendojmë gjatë, sepse duam një emër të veçantë dhe shqiptar mbi të gjitha, sepse të gjesh një emër të huaj pa kuptim është shumë e thjeshtë. Edhe Jonit pas 40 ditësh ia kemi gjetur emrin”.
Zëdhënësja e Partisë Demokratike ka marrë urimet dhe dhuratat nga kolegët, si dhe nga lideri Basha. “Ndjehem me të vërtet e lumtur se të dy djemtë e mi kanë marrë urime nga liderët e PD. Kur solla në jetë Jonin, Berisha më solli një kartolinë me shkrimin e tij ku më uronte. Edhe tani që solla në jetë djalin e dytë, kryetari i Partisë Demokratike, më solli në shtëpi një tufë me lule dhe një kartolinë të shkruar me shkrimin e tij që më uronte për djalin. Të dy djemtë e mi do të kenë një kujtim kur të rritem”.
Pas lindjes së djalit, Silvi do të mungojë për disa kohë në selinë blu, duke iu përkushtuar tërësisht mëmësinë. “Pas dy javësh do të nisim pushimet si familje. Do të ikim në Vlorë dhe do të qëndrojmë rreth një muaj. Fëmijët kanë nevojë për detin, që të kenë imunitet për dimrin që i pret. Për t’u rikthyer në punë do të ketë kohë. Kam mirëkuptimin e të gjithë kolegë dhe njerëzve që punoj. Sapo djali i vogël të fillojë ushqimin, do t’i rikthehem edhe angazhimit tim në politikë”, përfundon Silvi Bardhi. Ndërkohë nuk ka asnjë sekret për format fizike. “Nuk mbaj dietë, as nuk kam ndonjë regjim. Gjidhënia të ndihmon të rrëzosh peshë, plus që impenjimi që do kem tashmë me të dy djemtë do të më ndihmojnë të rikthehem shpejt në linjat e mia”gshqiptare