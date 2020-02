Prita ku u vra Sokol Haklaj, si u ekzekutuan pa gjurme atentatoret

Në 22 qershor të vitit 1997, familja Haklaj pëson humbjen e parë. Në spitalin e Bajram Currit, Sokol Haklaj, djali i xhaxhait të Fatmirit takon një person të plagosur rëndë për shkak të hasmërive. Ai, ishte vëllai i Ibrahim Rustemit efektiv i forcave special dhe shok i Sokolit, që në atë kohë ishte ndihmësgjyqtar në Skrapar.

I plagosuri i kërkon ti sjellë vëllanë në Bajram Curri. Sokoli flet me Fatmirin dhe të dy nisen në Tiranë bashkë me Agron Gjuriçin. i tregojnë për vëllanë dhe nisen drejt Tiranës.

brahimi, kishte qenë shoqërues i Azem Hajdarit. Po atë ditë, ai do të ishte pjesë e eskortës së Sali Berishës që do shkonte në Tropojë për prezantimin e Azem Hajdarit si kandidat për deputet.

“ I thotë gruas që më është plagosur vëllai, do udhëtoj me Fatmirin e Sokolin, do u tregosh shokëve që do vijnë të më marrin, u tregon dhe këtyre që do ikte me shoqëruesit e Berishës e Hajdarit për në Tropojë. Ibrahim Rustemi ka qenë shoqërues i Berishës”, – rrëfen Zylfie Haklaj, Motra e Haklajve.

Sapo kalojnë Milotin, te ura ata bien në pritë. Pesë persona të armatosur hapin zjarr me kallashnikov duke lënë të vdekur në vend Ibrahim Rustemin. Sokol Haklaj plagoset rëndë. Fatmiri qëndron i palëvizur. Një prej autorëve të krimit afrohet për tu siguruar se të katërt kishin vdekur. Në atë moment, Fatmiri hap zjarr dhe e lë të vdekur në vend. Në drejtim të personave të tjerë hedh një granatë dhe ata largohen me shpejtësi në panik. Ai merr në krah Sokolin dhe niset për ndihmë por askush nuk guxon të përzihet. Rrugës has me forcat e Gardës, në krye të të cilave ishte Sokol Mulosmani. Ai i jep një makinë Fatmirit. Ndërkohë, Mulosmani mbërrin në skenën e përgjakshme të pritës me disa gardistë të tjerë.

“Kur kanë shkuar te makina kanë gjet një person tjetër të vrarë, ka qenë një djalë i ri. Aty ishte dikush vëllai apo djali i xhaxhait, nuk u prezantua por disa njerëz të tjerë e kanë njohur dhe Sokol Mulosmani e ka izoluar të mos ndodhë tragjedi tjetër. Në këtë kohë e kanë transportuar trupin e Rustemit, kur kanë arritur në spitalin e Laçit aty edhe Sokoli, djali i xhaxhai kishte humbur jetën”, – rrëfen Zylfie Haklaj, Motra e Haklajve.

Pra, mes atentatorëve ishte vëllai i njërit prej gardistëve që shoqëronte krerët e Partisë Demokratike në Tropojë. Fatmir Haklaj i cili shquhej për zbulimin e ngjarjeve kriminale, forcon dyshimet se porositësit e pritës ishin persona të rëndësishëm në Tiranë.

Hakmarrja do të ishte e egër. Tre personat e tjerë pjesëmarrës në pritë do të ekzekutoheshin muajt në vijim, në rrethana të pazbuluara kurrë. I katërti u vra në Mamurras në vitin 1999 gjatë një rrethimi nga forcat speciale. Të gjithë ata, ishin pjesëtarë të një bande që kishte terrorizuar Mirditën në atë periudhë. Por Fatmir Haklaj, ishte i pamëshirshëm, dhe nuk trembej nga asnjë.

“Vrasjet u identifikuan nga i vrari që kishte ngel aty afër te makinë, më vonë dëgjuam që policia e kishte ekzekutuar organizatorin e pritës së Milotit, që i kishte bërë vëllezërve, ne kemi pas kontakte me familjen e të vrarit e janë shprehur që djali nuk u vra nga Haklajt, por nga dhëndri që e dërgoi në pritë te Haklajt”, – rrëfen Zylfie Haklaj, Motra e Haklajve.

Pas ekzekutimit të Sokolit, tek Fatmir Haklaj u përforcua ndjenja e fortë e hakmarrjes. Ai do të pësonte një metamorfozë, duke u kthyer në një njeri të pamëshirshëm dhe mjaft gjaknxehtë. Askush në Tropojë nuk guxonte ti përmendte emrin. Ai fliste shumë pak me familjarët, rrinte vetëm në heshtje dhe mendonte për zinxhirin e ekzekutimeve të radhës.

“Fatmiri ka pësuar tronditje të thellë me vdekjen e Sokolit dhe Ibrahimit, kishin shkuar t’ja sillnin vëllait e solli të vdekur. Pas vrasjes së Sokolit nuk ka qenë Fatmiri i mëparshëm, ka qenë i qetë, i arsyetueshëm. Ajo pritë ndoshta ishte e mirëorganizuar nga Berisha, duke menduar pse udhëtonin, ndërkohë që këta nuk kishin dijeni fare për mitingun, vetëm donin të sillnin Ibrahimi Rustemin te vëllai,”, – rrëfen Zylfie Haklaj, Motra e Haklajve.

Fatmiri shoqërohej me Agron Gjuriçin, vëllain e të cilit e ekzekutuan në Tropojë, në 6 janar të këtij viti, Guxim Gjuriçin. Për këtë do të flasim pak më vonë.

Dy të mbijetuarit e pritës së Milotit, Fatmiri dhe Agroni, nisen drejt Tropojës, me kufomat e Ibrahim Rustemit dhe Sokol Haklajt. Kur arrijnë në Koman, ku do të merrnin tragetin për në Fierzë, ata hasin në një pengesë që u pret rrugën. Aty, irritimi i Haklajve do të ishte mjaft i madh.

“Në këtë moment kur vijnë te trageti, kur arrijnë ishte edhe Sali Berisha me njerëzit e tij dhe Fatmiri nuk lejohet të udhëtojë me target me kufomat, ne kishim marrë lajmin, dhe të gjithë kishin shkuar te trageti për të marrë kufomat. Aty na tregojnë disa udhëtarë që Fatmiri nuk është lejuar të udhëtojë, dhe aty ka filluar irritimi”, – rrëfen Zylfie Haklaj, Motra e Haklajve.

/Top Channel/