Koronavirusi, nuk bie ritmi i epidemise, 427 viktima dhe 20 636 te infektuar

Nuk tregon asnjë shenjë ngadalësimi epidemia e koronavirusit. Sipas të dhënave të publikuara nga Komisioni Kinez i Shëndetit, numri i vdekjeve në territorin e Dragoit ka arritur në 427, me rritjen më të madhe që nga fillimi i krizës, 66 kanë humbur jetën në një ditë të vetme kurse numri i të infektuarve u rrit me 3235 njësi, duke kapur shifrën totale 20 636.

Sot në Europë Belgjika ka regjistruar të parin rast të infektuar me koronavirusin e Wuhan. Ndërkohë, dje është regjistruar vdekja e parë në provincën autonome të Hong Kongut, ku ka patur protesta të mjekëve për mbylljen e kufijve me Kinën kontinentale. Ish kolonia britanike u prek rëndë nga epidemia e Sars e vitit 2003, ku u regjistruan 299 vdekje nga afro 800 në total.

Nëse bilanci i viktimave po përkeqësohet, pritej që ritmi i përhapjes të ngadalësohej ndërsa epidemia ende nuk e ka arritur pikun e saj. Disa modele parashikuese thonë se kjo do të jetë brenda javës tjetër. Për momentin, pjesa dërrmuese e rasteve mbeten të përqendruara në provincën e Hubei që tashmë ndodhet në karantinë: të gjitha vdekjet e regjistruara në Kinë dje ishin nga krahina ku shpërtheu koronavirusi.

Izolimi nga koronavirusi ka filluar edhe në dy qytete në provincën lindore kineze të Zhejiang, në Taizhou dhe Hangzhou me 9 milionë banorë, përfshirë zonën ku ka selinë gjigandi kinez i tregtisë elektronike Alibaba. Sipas autoriteteve lokale, vetëm një person për familje do të lejohet të dalë një herë në dy ditë për të blerë gjërat themelore të nevojshme.

Për momentin jashtë Kinës janë 152 persona të infektuar. Numri i njerëzve që po shërohen dhe po lënë spitalet po rritet dhe ka shkuar në, 669.

Dje, Presidenti kinez Xi Jinping kryesoi një takim të drejtuesve të Partisë Komuniste, duke kërcënuar me ndëshkime zyrtarët që nuk janë të përkushtuar në kontrollimin e epidemisë.

Viktima e parë në Hong Kong është e dyta jashtë Kinës kontinentale. Në ish-koloninë Britanike, masat për të përballuar virusin janë bërë gjithashtu objekt i një beteje të ashpër politike. Që prej ditës së djeshme, një bashkim i mjekëve ka shpallur grevë të përgjithshme duke kërkuar nga qeveria lokale e Carrie Lam të mbyllë kufijtë me Kinën. Greva po krijon mosmarrëveshje serioze. Ditët e fundit kontaktet me vendin e dragoit bëhen vrtëm përmes dy urave të mëdha me qytetet Shenzhen dhe Macau, plus aeroportin ndërkombëtar, por një numër të reduktuar të fluturimeve.

Sot Republika Çeke gjithashtu ka ndaluar fluturimet drejt dhe nga Kina, duke u bashkuar me Mbretërinë e Bashkuar, Italinë, Finlandën, Indonezinë, Shtetet e Bashkuara, Australinë dhe Singaporin.

Europianët e fundit që morrën dritën e gjelbër për t’u kthyer në vendet e origjinës tani do tju duhet të qëndrojnë në karantinë për të paktën dy javë, sa dhe është periudha e inkubacionit.

Në Itali për momentin 19 persona mbeten të shtruar në spitalin e Institutit Kombëtar të Sëmundjeve Infektive Lazzaro Spallanzani në Romë.

Kina po përpiqet të përballojë emergjencën me një organizim të paparë teksa qindra mjekë ushtarakë kanë mbërritur në Wuhan, zemra e epidemisë, për të lehtësuar barrën nëpër spitale. Në dhjetë ditë, qyteti ndërtoi nga zero një qendër të re të specializuar në trajtimin e virusit dhe ka nisur punën për një të dytë.

Metropoli industrial mbetet i blinduar por të paktën mund të mbështetet në solidaritetin e pjesës tjetër të Kinës

Ndërkohë, gjithnjë e më shumë vende po mbyllin lidhjet ajrore me Kinën. Pas Italisë, SHBA dhe disa vendeve të tjera sot ishte rradha e Emirateve të Bashkuara.

Deri tani 46 kompani kanë pezulluar fluturimet drejt dhe nga Kina. Ditët e fundit, Pekini ka kritikuar ashpër Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera që, përkundër këshillave të Organizatës Botërore të Shëndetit, kanë aplikuar kufizime të udhëtimit.

Ndërkohë Japonia ka vendosur në karantinë një anije me 3.500 njerëz në bord pasi një pasagjer 80-vjeçar u testua pozitiv për koronavirusin kinez. 2500 pasagjerët dhë 1000 anëtarët e ekuipazhit janë bllokuar në portin e Yokohama.

Ndërsa bota është duke kërkuar një vaksinë kundër koronavirusit të ri, shkencëtarët francezë kanë propozuar 3 metoda sulmi ndaj këtij infeksioni të ri, kryesisht të mbështetura te përdorimi i medikamenteve anti-HIV.

Ndërkohë, disa ekipe shkencëtarësh në SHBA, Australi, Kinë, Itali dhe Francë po punojnë për krijimin e vaksinës, por veçmas nga njëri tjetri. Tatyana Golikova, Zëvendëskryeministrja Ruse pranon se shkencëtarët po punojnë ethshëm në laboratorët shtetëror.

Disa shkencëtarë italianë të Kampusit Bio-Mjekësor të Universitetit të Romës, ditët e fundit kanë identifikuar mutacionin e proteinës virale që lejonte speciet të sulmojnë njerëzit.

Dhe ndërsa në Europë rastet e të infektuarve me koronavirusin e ri po rriten, shkalla e rritjes mbetet shumë e kufizuar dhe, siç konfirmohet nga autoritetet shëndetësore gjatë seancave dëgjimore në Parlamentin Europian, rreziqet e një epidemie të plotë në lulëzim në Europë janë mjaft të ulta.