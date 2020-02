Forca e Ligjit ne Shkoder, policia sekuestron vila, toka, makina dhe papafingo

Një vazhdim të aksionit të nisur ditën e djeshme nga Operacioni Forca e Ligjit, lidhur me ngjarjen e datës 17.01.2020, sot, më datë 04.02.2020, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit ka nxjerrë urdhrat e sekuestrimit për subjektet e mëposhtme:

1. Shtetasit A. M., me banim në lagjen Skënderbeg, Shkodër, i është sekuestruar:

• Një banesë njëkatëshe, e ndodhur në lagjen Skënderbeg, Shkodër.

2. Shtetasit M. D., me banim në Nicaj, Shkodër, i është sekuestruar:

• Një banesë dykatëshe + një kat njësi shërbimi, e ndodhur në lagjen Fermentim, Shkodër;

• Pasuria e llojit arë me sipërfaqe 1541 m2 ;

• Pasuria e llojit truall me sipërfaqe 350 m2.

3. Shtetasit A. D., me banim në lagjen Bleran, Njësia Administrative Rrethina, Shkodër, i është sekuestruar:

• Një banesë dykatëshe, e ndodhur në lagjen Bleran, Njësia administrative Rrethina, Shkodër;

• 3 automjete

• 1 motor.



4. Shtetasit G. F. me banim, lagjen Skënderbeg, Shkodër, i është sekuestruar:

• Një banesë vilë katërkatëshe, me pishinë;

• Një automjet;

5. Shtetasit A. D. me banim në lagjen Bleran, Njësia Administrative Rrethina, Shkodër, i është sekuestruar:

• Një banesë trekatëshe, e ndodhur në Hot i Ri, Shkodër.

6. Shtetasit M. B., me banim në Grudë e Re, Shkodër, i është sekuestruar:

• Një banesë dykatëshe + një kat papafingo, e ndodhur në Grudë e Re;

• Një automjet;