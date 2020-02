I burgosuri vdiq se s’ka mjeke’, Maliqi: KÇK per te goditur opoziten

“Sot vdiq një i burgosur në Peqin, ka vajtur polici e ka gjetur pa ndjenja dhe e kanë çuar në spital të vdekur. Kjo për shkak se të burgjet por edhe tërë administrata është bërë KÇK nuk ka infermiere, nuk ka mjekë”. Kështu deklaroi nga foltorja e Kuvendit, deputeti opozitar Lefter Maliqi në lidhje me vdekjen e mistershme të ish-anëtarit të bandës së Julian Sinanajt, Andon Mëhillaj.

Teksa është nda thotë se paketa “Anti-KÇK”, Maliqi akuzon qeverinë pasi sipas tij kjo nismë është marrë për të goditur opozitën dhe gjyqtarët e prokurorët e korruptuar.

“KCK s’paska të bëjë me të dënuar, as me gjyqtarë e prokurorë, por do ja dëgjoni krismën. Kësaj polici-shtet do jetë ndaj opozitarëve dhe jo ndaj oligarkëve të tyre që po pastrojnë paratë me ndërtime në Tiranë. Sot vdiq një i burgosur në Peqin, ka vajtur polici e ka gjetur pa ndjenja dhe e kanë çuar në spital të vdekur. Kjo për shkak se të burgjet por edhe tërë administrata është bërë KCK nuk ka infermiere, nuk ka mjekë. Janë kthyer burgjet në pronë private, ku komandohet, lirohen, transferohen, për shkak të emërimeve të oligarkëve. Peshku është qelbur nga koka, të këpusim kokën e peshkut është vota e lirë dhe zgjim popullor”, pohoi deputeti opozitar.