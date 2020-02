Horoskopi Mujor: Shenjat me me fat per muajin shkurt

Renditja e shenjave të horoskopit nga ajo me më pak fat tek me e favorizuara:

12. Dashi-Do marrin një hov dhe pozitivitet shumë të madh nga data 7 e tutje dhe planet e tyre deri në datën 9 do jenë të mira. Deri në datën 17 duhet ta shfrytëzojnë mirë, sepse fundi i muajit gjithë hovi dhe njohjet e reja dhe flirtuese mund të shkaktojnë tradhti dhe probleme ekonomike. Do shpenzojnë shumë dhe do tradhtojnë shumë dhe do futen në ujëra të panjohura.

11. Bricjapi-Do shikojnë çdo gjë nga ana praktike dhe nuk mjaftohen me energjinë pozitive të universit. Gjithçka e shohin me thelbin e qëllimit. Disa çështje familjare ose njohje do fillojnë të japin disa goditje në fund të Shkurtit, ku nuk do rezultojnë të qëndrueshme dhe të qeta. Gjithashtu parashikohen dhe goditje ekonomike.

10. Gaforrja-Do pretendojnë shumë karrierë, shumë hov dhe shumë ngritje. Do ta marrin deri diku këtë pushtet dhe publicitet të tyre dhe do bëhen më publik, por e gjithë kjo mund të ketë një lloj prapaskene, pasigurie dhe shpenzimi pas datës 23. Pas datës 17, disa projekte që lidhen me ligjin, me udhëtimet mund të vonohen, ose do rishikohen duke penguar planet e tyre në përgjithësi.

9. Luani-Janë të favorizuar në jetën personale, ndikimeve dhe vendimeve të rëndësishme që do marrin, sepse kanë një hënë të plotë në shenjën e tyre. Por disa kundërshtime në çështjen ekonomike dhe disa brenga personale do jenë të pranishme gjatë Shkurtit për ta dhe kjo do ndihet më shumë pas datës 17. Një çështje e rëndësishme pune do ketë disa ngatërresa nga data 17 dhe duhet të keni kujdes. Megjithatë një punë e re vjen në vëmendjen e tyre dhe duhet ta shikojnë me kujdes pas datës 23.

8. Peshorja-Janë në një pozicion të këndshëm, harmonik. Do merren me çështje familjare, njohje, investime, projekte dhe gjithashtu një çështje e rëndësishme pronësie mund të dalë në pah dhe të bëhet pjesë e një trashëgimie, që ata presin në këtë periudhë. Data 20 do jetë shumë e mirë për ta. Mbas datës 23 duhet të kenë kujdes me kë takohen dhe çfarë vendimesh marrin. Këtë muaj do ketë dhe tradhti.

7. Binjakët-Janë ngritur në pozicion dhe duhet të ndihen optimistë sepse do marrin lajme shumë të mira nga takime shumë të rëndësishme. Mbas datës 23 do iu ofrohet edhe një pozicion i ri pune, por fundi i muajit do jetë pak i pabesë, pak i ngatërruar, pak me shpenzime dhe takime të fshehta. Duhet të keni kujdes nga skandalet personale.

6. Peshqit-Shumë pengesa ose marrëdhënie të komplikuara për ta, do fillojnë të sqarohen pas datës 23. Çështjet pas kësaj date do merren me ngadalë sepse do fillojnë shpenzimet dhe pasiguritë. Megjithatë marrëdhëniet do jenë pozitive edhe gjatë fillimit të muajit Shkurt. Duhen shfrytëzuar ditët e para të muajit për biznes, marrëdhënie, bashkëpunime dhe kontakte të rëndësishme. Shikoni dhe mundësi për punë jashtë vendit.

5. Virgjëresha-Do keni gjithë javën e parë të Shkurtit në dispozicionin tuaj, për të bërë bashkëpunime konkrete, reale dhe të mira. Kjo do jetë mirë nëse do arrihet sepse në të kundërt do jeni disi të mbyllur dhe melankolikë. Nga data 9 ose 10 jeni më të vëmendshëm dhe data 20 do jetë mjaft pozitive. Data 29 është data për një bashkëpunim konkret dhe të rëndësishëm

4. Akrepi-Do jetë një muaj erotik dhe muaji i dashurisë së madhe për ta. Parashikohet një punë e rëndësishme. Nga data 7 fillon një qetësim në jetën e përditshme, do merreni me veten, look-un, por edhe investime në lidhje me disa situata konkrete në punë. Vlerësimi në punë do jetë maksimal dhe i gjithë muaji do jetë pozitiv për ta.

3. Ujori-Do kenë një lidhje të re, një martesë, një mundësi ose kërkesë për bashkëpunim të fuqishëm. Por ngritja e tyre ekonomike do jetë e rëndësishme në 7 ditët e para të muajit dhe do jenë jashtë mase në një optimizëm të mirë. Por pas datës 17 mund të kenë disa paqartësi dhe probleme ekonomike që do qetësohen gradualisht gjatë muajit Mars.

2. Shigjetari-Do kenë një lidhje të re, shtëpi të re, mundësi të reja. Kjo do jetë një periudhë e mirë në jetën e tyre. Por vendimet e mëdha nuk duhet të merren pas datës 17, për të evituar problemet familjare ose ato në biznes. Njohje me njerëz që janë jashtë, por edhe takime me njerëz të largët. Data 29 do jetë shumë e mirë për mundësi takimi dhe bashkëpunimi të rëndësishëm.

1. Demi-Duhet ta shijojnë muajin Shkurt se do merren vendime të rëndësishme, të qëndrueshme, plane konkrete, ekonomi shumë e mirë. Pas datë 7 duhet të bëni plane dhe strategji të fshehta për të patur një sukses të konsiderueshëm. Një çështje e rëndësishme karriere do dalë në pah gjatë kësaj periudhe. Mbas datës 23 vjen një periudhë e mirë dhe pozitive që do u japë shanset për mundësi dhe fillime të reja.